Liepājā no 30. novembra bezmaksas sejas maskas izsniegs divās vietās pilsētā

Liepājā valsts piešķirtās bezmaksas sejas aizsargmaskas pagaidām saņēmuši 1088 trūcīgie un maznodrošinātie Liepājas iedzīvotāji. No 30. novembra tās turpinās izsniegt divos izdales punktos: Sociālajā dienestā E.Veidenbauma ielā 3, 113.kabinetā un Sociālā dienesta filiālē Krūmu ielā 41/43 (no plkst. 9.00 līdz plkst.16.00, piektdienās līdz 15.00).

No 16. novembra maskas varēja saņemt trīs pilsētas vietās, taču, ņemot vērā, ka Dienvidrietumu mikrorajonā, Klaipēdas ielā 96a iedzīvotāju aktivitāte sejas masku saņemšanā ir ļoti zema, no 30.novembra šajā izdales punktā to izsniegšana tiks pārtraukta. Masku izsniegšana turpināsies divās vietās pilsētā, portālu "Rekurzeme" Liepājas pilsētas Sociālais dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste informē Gunta Jākobsone.

Plānots, ka līdz decembra vidum Liepājas pašvaldībā bezmaksas sejas maskas vajadzētu saņemt aptuveni 5000 iedzīvotājiem. Atgādinām, ka šīs daudzkārt lietojamās sejas maskas bez maksas var saņemt personas, kurām noteikts trūcīgas personas vai maznodrošinātas personas statuss, un personas, kuras saņem Nakts patversmes, aprūpes mājās un dienas aprūpes centra pakalpojumus. Katrai no šīm personām ir tiesības saņemt divas sejas maskas.

Lai saņemtu masku, nav nepieciešams pieraksts. Lai saņemtu maskas, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāparakstās par to saņemšanu. Pēc maskas var ierasties jebkurš pilngadīgais ģimenes loceklis, kuram tās tiek izsniegtas arī visai ģimenei.

Maskas jau saņēmuši Nakts patversmes un Dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem klienti, sociālo dzīvojamo māju iedzīvotāji un biroja “Aprūpe mājās” klienti.

Maskas tiek izsniegtas arī tiem klientiem, kuri Sociālajā dienestā ierodas pēc iepriekš veikta pieraksta.