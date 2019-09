Liepājā "Nakts Velobumā" noslēgs riteņbraukšanas aktīvo sezonu

Sestdien, 28. septembrī, no pulksten 19 Liepājā sāksies dalībnieku pulcēšanās pie LOC baseins&SPA dinamiskām un nebijušām veloorientēšanās sacensībām “Nakts Velobums”, kurās riteņbraucēju draugu, kolēģu un ģimeņu komandas varēs atklāt pilsētu no jauna un kuplā skaitā atzīmēt aktīvās velosezonas noslēgumu. Šis būs viens no trīs lielākajiem bezmaksas Eiropas Sporta nedēļai veltītajiem nakts pasākumiem Liepājā šoruden, informē Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldēšanas kluba “VeloRonis” valdes priekšsēdētāja Inga Krivcova.

Nakts Velobums Liepājā būs divu stundu azartiska veloorientēšanās naktī ar mobilo aplikāciju, individuālu komandas startu un kontrolpunktiem visā pilsētas teritorijā. Sacensības norisināsies saskaņā ar Latvijas Orientēšanās federācijas (LOF) apstiprinātajiem noteikumiem rogainingā. Rogainings ir komandu orientēšanās sports apvidū garā distancē, kurā komandai divu līdz piecu dalībnieku sastāvā jāapmeklē kontrolpunkti izvēles secībā noteiktā laikā. Komandas uzdevums ir, orientējoties apvidū ar kartes un kompasa palīdzību, iegūt pēc iespējas vairāk ieskaites punktus, kuri tiek piešķirti par kontrolpunktu apmeklēšanu. Kontrolpunktiem ir dažādas ieskaites punktu vērtības, ko parasti apzīmē ar pirmo ciparu kontrolpunkta numurā. Komandas četrās dažādās ieskaites grupās tiek vērtētas pēc iegūto punktu summas. Atzīmēšanās kontrolpunktos tiek veikta ar Qrenteering mobilo aplikāciju – nolasot QR kodus kontrolpunktos. Sacensību dienā katrai komandai nepieciešams uzlādēts vismaz viens Android vai iOS mobilais telefons ar iespēju uzstādīt aplikāciju.

Nakts Velobums sniegs iespēju ikvienam liepājniekam un pilsētas viesim minoties vai stumjot velosipēdu bez maksas iepazīt pilsētu no cita skatu punkta un iesaistīties aizraujošās sacensībās, kuras garantēs atpūtu un jautras aktivitātes visām gaumēm, un savu zināšanu pārbaudi.

Dalībnieki līdz 23. septembrim aicināti iepazīties ar sacensību nolikumu mājaslapā veloronis.lv un reģistrēties kādā no šīm ieskaites grupām:

• OPEN – dalībnieki komandās no 2 līdz 5 cilvēkiem bez vecuma ierobežojuma. Komandā jābūt vismaz vienai pilngadīgai personai.

• Sievietes – komandā no 2 līdz 5 sievietēm bez vecuma ierobežojuma. Komandā jābūt vismaz vienai pilngadīgai personai.

• Ģimeņu – dalībnieki komandās no 2 līdz 5 cilvēkiem un vismaz vienu bērnu līdz 14 gadu vecumam. Komandā jābūt vismaz vienai pilngadīgai personai.

• Veterāni – dalībnieki komandās no 2 līdz 5 cilvēkiem, visi vecumā virs 55 gadiem.

Organizatori aicina dalībniekus pieteikties sacensībām laicīgi internetā, jo jauni dalībnieki klātienē varēs pieteikties ierobežotā skaitā jeb līdz tiek izsniegtas visas organizatoru iepriekš izdrukātās sacensību kartes.

Septembra nogalē Eiropas Sporta nedēļas ietvaros norisināsies vēl divi bezmaksas pasākumi, kuri ir piemēroti jebkurai vecuma grupai. Organizatori dalībniekiem nodrošina iespēju startēt arī visos trīs pasākumos.

Piektdienas, 27.septembra, vakarpusē pie LOC Manēžas tiks dots starts Latvijas orientēšanās nakts sacensībām, kurās dalībnieki pārvietojoties kājām ar mobilo aplikāciju varēs vākt punktus un atzīmēties kontrolpunktos.

Sestdienas, 28. septembra, vakarpusē pie LOC baseins&SPA tiks dots starts vienlaicīgi diviem pasākumiem - nebijušām velorogaininga sacensībām Liepājā “Nakts Velobumam” pilsētvidē un “Nakts peldējums” telpās, kas norisinās vienlaicīgi vairākās Latvijas pilsētās, Liepājā būs jautra un izglītojoša ballīte peldbaseinā, lai vienotā peldējumā apliecinātu to, cik interesanta un patīkama ir peldēšana – gan kā veselīga dzīvesveida aktivitāte, gan kā izklaide bērniem un pieaugušajiem.

Sestdienas pasākuma atklāšanā klātesošos priecēs īpaši šim notikumam sagatavoti urbānā sporta paraugdemonstrējumi no Liepājas ekstrēmā sporta biedrības "RAVE team", kā arī turpinājumā dalībniekiem būs iespēja apmeklēt Veselības izziņas telti, kurā ikvienam būs iespēja bez maksas veikt sirds veselības riska faktoru mērījumus.