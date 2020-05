Liepājā mobilajam Covid-19 testa veikšanas punktam jauna adrese

Liepājas pilsētas pašvaldība informē, ka ar 21. maiju mobilajam Covid-19 testa veikšanas punktam ir jauna adrese. Turpmāk iedzīvotāji analīzes Covid-19 testa veikšanai Liepājā var nodot VSIA “Piejūras slimnīca” bijušā ķīmijterapijas bloka telpās, Jūrmalas ielā 2.

Iedzīvotājiem īpaši svarīgi iegaumēt, ka iebraukšana slimnīcas teritorijā ir no Jūrmalas ielas puses pa vārtiem, pretī bērnu rotaļu laukumam, informē Liepājas pašvaldība.

Pārējie nosacījumi paliek nemainīgi − lai pieteiktos valsts apmaksātā testa Covid-19 veikšanai, jāzvana uz tālruņa numuru 8303 darba dienās no 8.00 līdz 20.00, sestdienās no pl. 9.00 līdz 15.00 un svētdienās no pl. 9.00 līdz 12.00.

Pēc reģistrācijas informācija tiks nodota laboratorijai, kuras darbinieks telefoniski sazināsies ar pacientu un informēs par analīžu nodošanas vietu un laiku.

Bez pieraksta cilvēki analīžu nodošanas vietu doties nedrīkst! Uz analīžu nodošanas punktu drīkst ierasties tikai ar savu automašīnu! Ar kājām, sabiedrisko transportu vai taksometru ierasties aizliegts!

Pie pacientiem, kuriem nebūs iespējams ierasties ar savu automašīnu analīžu nodošanas punktā, ieradīsies Centrālās laboratorijas speciālisti, kas analīzes paņems dzīvesvietā.

Lai neveidotos pacientu drūzma, laboratorisko izmeklējumu veikšana notiek rindas kartībā katram pacientam noteiktā laikā, par ko viņš tiek informēts telefoniski.

Dodoties uz analīžu nodošanas punktu, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

Informāciju par Informāciju par valsts apmaksātas COVID-19 analīzēm vari uzzināt šeit: https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/valsts-apmaksatas-covid-19-ana1/.

Paraugu noņemšanu un izmeklēšanu nodrošina SIA “Centrālā laboratorija”.