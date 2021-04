Liepājā masu potēšanas centrs strādā vien dienu Lieldienu brīvdienās, jo trūkst vakcinējamo

Nav jēgas vērt vaļā masu vakcinācijas centru, ja tajā dienas laikā pret Covid-19 vakcinē tikai 50 līdz 100 iedzīvotājus, aģentūrai LETA uzsvēra Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Viņa norādīja - lai arī Veselības ministrijas sākotnēji izplatītajā paziņojumā bija teikts, ka Liepājas masu vakcinācijas centrs plāno strādāt Lieldienu brīvdienās sestdien, kā arī svētdien un pirmdien, tā to nav paredzēts darīt, jo nav vakcinējamo.

"Nav jēgas centru vērt vaļā, ja ir 50 līdz 100 vakcinējamo," uzsvēra Lazdāne.

Abas medicīnas iestādes, kas iedzīvotājus pret Covid-19 potē Liepājas masu vakcinācijas centrā, to dara un ir darījušas arī iepriekš savās telpās. Tās ir "L. Atiķes doktorāts" un AS "Veselības centru apvienība".

Lazdāne arī piebilda, ka salīdzinoši mazais vakcinēties gribētāju skaits ir saistīts ar to, ka esošajās grupās lielākā daļa gribētāju jau ir savakcinēti, jo Liepājā ir daudz vakcinācijas iestāžu - gan ģimenes ārsti, gan ārstniecības iestādes.

Sestdien masu vakcinācijas centrā, kas ir ierīkots Liepājas Olimpiskajā centrā, sestdien pret Covid-19 plānots vakcinēt apmēram 200 cilvēku. Lazdāne skaidroja, ka tie 200, kurus paredzēts sestdien vakcinēt masu vakcinācijas centrā, ir tie, kuri iepriekš bija pietiekušies un kuri apliecinājuši gatavību vakcinēties. Par to informāciju apkopo augstākminētie veselības pakalpojumu sniedzēji.

Līdz šim vakcinācija Liepājas Olimpiskajā centrā, pēc Lazdānes teiktā, sestdien noritējusi bez aizķeršanās. Šeit vakcinācija sestdien tiek veikta ar "AstraZeneca" vakcīnu. Iedzīvotāji sestdien pret to iebildumus nav pauduši. Tomēr Lazdāne atzina, ka esot bijusi arī kāda kundze, kurai, neizdodies sazvanīt tālruni 8989, kas ir centrālais tālruņa numurs, pa kuru var pieteikties vakcinācijai masu vakcinācijas centros, zvanījusi Lazdānei personīgi, un, uzzinot, ka Liepājā notiek vakcinēšana ar "AstraZeneca", tomēr nolēmusi, ka gaidīs citu kompāniju potes.

Vienlaikus Lazdāne uzsvēra, ka Liepājas masu vakcinācijas centrā kapacitāte varētu būt ievērojami lielāka - līdz 1000 vakcinētiem iedzīvotājiem dienā, ja strādā visas septiņas vakcinācijas brigādes.

Pašreiz Liepājas masu vakcinācijas centrā strādājošās medicīnas iestādes vēl arī neesot saņēmušas sarakstus ar personām, kuras ietilpst to prioritāro grupu sarakstā, kurām vakcinēšanās ir atvērta no sestdienas, un kurām par to jau ir paziņots.

Tikmēr Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš ierakstā sociālo tīklu platformā "Facebook" sestdien norādīja, ka pēc pirmās dienas ir skaidrs, ka ar steigu nepieciešams atvērt nākamās prioritārās vakcinējamo grupas.

"Mēs Latvijā nevaram atļauties tik lēnus un nesaprotamus lēmumus, kas liedz iespēju un kavē tikt pie vakcīnām tiem, kuri patiešām to vēlas," uzsvēra Ansiņš.

Viņš izteica pateicību mediķiem, brīvprātīgajiem un zemessargiem par darbu, norādot, ka Liepājas Olimpiskajā centrā ierīkotajā masu vakcinācijas centrā sestdien viss noritējis raiti un profesionāli. Tomēr viņa secinājumi esot diezgan skarbi.

Pēc Ansiņa sniegtās informācijas, sestdien Liepājas masu vakcinācijas centrā vakcinēti aptuveni 170 cilvēki vecuma grupā no 70 gadiem un cilvēki ar hroniskām slimībām.

"Esošajās grupās lielākā daļa gribētāju Liepājā jau ir savakcinēti, jo mūsu pilsētā ir daudz vakcinācijas iestāžu - gan ģimenes ārsti, gan ārstniecības iestādes," uzsvēra Ansiņš.

Viņš arī norādīja, ka centrs ierīkots, cilvēki nāk, vakcīnas atvestas, mediķi gatavi, bet konkrētajās grupās lielākā daļa jau savakcinējušies pie ģimenes ārstiem un iestādēs - un tie, kuri nākamie grib - nemaz netiek pie vakcīnas.

Ansiņš ierakstā "Facebook" aicināja Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV) un veselības ministru Danielu Pavļutu (AP) "ar steigu pārskatīt esošo vakcinācijas gaitu". "Ļaujiet pēc iespējas ātrāk vakcinēties tiem, kuri to vēlas," aicināja domnieks.

Jau vēstīts, ka sestdien astoņās Latvijas pilsētās sāks darbu pirmie masu vakcinācijas centri pret Covid-19, liecina Veselības ministrijas sniegtā informācija.

Ziņots arī, ka sestdien vakcināciju pret Covid-19 varēs sākt vēl divām prioritārajām iedzīvotāju grupām - potēties tiks aicinātas personas, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā ar hroniski slimiem bērniem un bērniem ar zemu imunitāti, kā arī personas, kuras mājās aprūpē smagi slimas personas.