Liepājā Kūrmājas prospekta un Sporta ielas iedzīvotāji aicināti pieteikties caurlaidēm

Festivāla Summer Sound ietvaros būs ierobežota satiksme festivāla teritorijai pieguļošajās ielās un šo ielu iedzīvotāji ir aicināti pieteikties automašīnu caurlaidēm.

Caurlaižu režīms attiecas uz Kūrmājas prospekta un Sporta ielas iedzīvotājiem, informē organizatori.

Caurlaižu režīms darbosies no ceturtdienas, 1. augusta pulksten 8.00 līdz svētdienai, 4. augusta pulksten 8.00. Caurlaidēm aicināti pieteikties Kūrmājas prospekta 28. un 30. mājas iedzīvotāji un Sporta ielas 9. un 11. mājas iedzīvotāji.

Slēgtās teritorijas iedzīvotājus lūdzam pieteikties caurlaidēm, rakstot uz e-pastu info@summersound.lv, norādot vārdu un uzvārdu, adresi un telefona numuru. Caurlaides būs pieejamas arī Kūrmājas prospekta caurlaižu punktā. Festivāla Summer Sound organizatori atvainojas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem par sagādātajām neērtībām.

Aktuālākajai festivāla Summer Sound un Pilsētas Skatuvju programmai līdzi var sekot Summer Sound oficiālajā aplikācijā, kuru var lejuplādēt Google Play Store un Appstore aplikāciju vietnēs.

Festivālā Summer Sound uzstāsies čigānu panka karaļi Gogol Bordello, pasaules elektroniskās mūzikas topu līderis Sigala, lietuviešu elektroniskās mūzikas uzlēcošo zvaigzne Dynoro, nīderlandiešu DJ duets The Him un labākās pašmāju grupas un izpildītāji – Bermudu Divstūris, The Sound Poets, Aija Andrejeva, Jānis Stībelis, ansis, Carnival Youth, Singapūras Satīns, Ozols,Labvēlīgais tips, Laime Pilnīga, Very Cool People feat. ansis, Edavārdi un Kristīne Prauliņa, Viņa, Double Faced Eels, Makree (Live), Chris Noah, leģendārais festivāla dīdžejs Toms Grēviņš, DJ Aspirīns, DTD, ekstravagantā apvienība Ziedu Vija, lietuvieši - Jauti, Jurga un Antikvariniai Kašpirovskio Dantys un vēl citi mākslinieki.