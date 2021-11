Liepājā Kārļa Zāles laukumā ierobežos satiksmi

Liepājā, turpinot Kārļa Zāles laukuma pārbūves darbus, no pirmdienas, 29. novembra, uz divām nedēļām tiks izmainīta satiksmes organizācija – K. Zāles laukumu varēs šķērsot tikai nogriežoties pa labi no Lielās ielas, savukārt tirdzniecības centram “Ostmala” un degvielas uzpildes stacijai “Neste” varēs piebraukt tikai no Bāriņu ielas puses.

Satiksmei slēgto braukšanas virzienu no Bāriņu uz Lielās ielas pusi varēs apbraukt pa Bāriņu – Kungu – Lielo ielu, informē Liepājas pašvaldība.

Darbu izpildes laikā tiks slēgta arī vidējā braukšanas josla Jūras ielā.

Autovadītāji aicināti būt uzmanīgiem un sekot līdzi izvietotajām ceļa zīmēm!

Būvnieki šajā laikā K. Zāles laukumā paredzējuši izbūvēt lietus ūdens kanalizācijas tīklus, kas skar plašu laukuma teritoriju.

Kā jau informēts, projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt K. Zāles laukumu – izveidot veloceļus, drošas gājēju pārejas, pārbūvēt ielas apgaismoja tīklu, lietus ūdens kanalizācijas tīklus, posmā no Jaunā tilta līdz Tramvaja tiltam demontēt un no jauna izbūvēt krasta stiprinājumu un atjaunot esošo krasta stiprinājumu vietās, kur tas ir iespējams.

Būvdarbi tiek īstenoti projekta “Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 4. kārta” ietvaros.