Liepājā jogas nodarbība pirmo reizi būs jaunā formātā

Trešdien, 22. septembrī, Liepājas muzeja Kūrmājas pr. 16/18 lielajā izstāžu zālē, kur šobrīd aplūkojama mākslinieces Kristīnes Kutepovas personālizstāde “Dabas portreti”, norisināsies jogas nodarbība pasniedzējas Evas Milleres vadībā.

Šāda veida jogas nodarbības formāts Liepājā notiks pirmo reizi, aicinot cilvēkus ieraudzīt blakus esošo mākslu, mieru un caur jogas praktizēšanu mudinās uz brīdi ieklausīties sevī. Ar plānoto nodarbību tiks paturpināts arī Kristīnes Kutepovas izstādē “Dabas portreti” izgaismotais temats par dabas un cilvēka neizbēgamo saistību vienam ar otru, portālu "ReKurZeme" informē Liepājas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Dzintare.

22. septembrī plānotā jogas sesija būs balstīta uz Hatha jogas principu, kas pazīstams kā viens no senākajiem jogas veidiem. HaTHA tulkojumā no sanskrita nozīmē - ''Ha'' - saule un ''THA'' – mēness, kur sesijas laikā tiek balansēti iekšējie ķermeņa resursi, panākot, ka labā un kreisā ķermeņa puse darbojas tandēmā. Jogas sesijas intensitāte tiks pielāgota dalībnieku sagatavotībai. Sesijas ilgums - aptuveni 90 minūtes. Jogas paklājiņi nodarbības dalībniekiem tiks nodrošināti uz vietas.

Eva Millere ir sertificēta Hatha, Yin Jogas instruktore, ķermeņa plūsmas (Body Flow) un Pilašu trenere. Mācības un pieredze iegūta dzīvojot un praktizējot Dānijā, kur arī pēdējo piecu gadu laikā apgūtas zināšanas. Pēc eksāmenu nokārtošanas Kopenhāgenā, Eva iegūtās zināšanas pielietojusi strādājot par jogas treneri dažādos fitnesa klubos, kur nodarbības vadītas angļu un dāņu valodā.

Eva Millere kopš 2017. gada regulāri piedalās arī Internacionālās Jogas dienas organizēšanā, sadarbojoties ar Indiešu Biedrību Dānijā un Indijas vēstniecību Dānijā.

Paralēli darbiem fitnesa jomā, Evai bijusi lieliska iespēja sastrādāties ar fizioterapeitu komandu, izveidojot un vadot nodarbību ciklu senioru grupām.

''Viens no maniem uzdevumiem ir lauzt priekšstatus, izkustināt akmeni par to, ka joga ir ļoti garlaicīgs pasākums. Joga nav par to, cik tālu vai tuvu varam noliekties, aizsniedzot savus pirkstgalus. Piekrītu apgalvojumam, ka esam tik jauni, cik labi jūtas mūsu mugura. Viens no jogas pamatuzdevumiem ir uzlabot stāju, iekšējo līdzsvaru, kas lieliski rezonē ar pārējiem ieguvumiem, apmeklējot jogas nodarbības. Piemēram, praktizējot līdzsvara asanas - jogas pozas, uzlabojas arī pašsajūta, ķermenis un prāts kļūst spēcīgāks, nosvērtāks'', smaidot piebilst Eva Millere.

Lai pieteiktos dalībai nodarbībā aicinām sazināties ar pasniedzēju Evu Milleri rakstot evamillere89@gmail.com , vai zvanot 28810296.