Liepājā Jaunā gada sagaidīšanas laikā tiks noteikti satiksmes ierobežojumi

Saistībā ar to, ka 31. decembrī pulksten 23.00 Liepājā, pie koncertzāles “Lielais dzintars”, norisināsies Jaunā gada sagaidīšanas pasākums kopā ar Intaru Busuli un Abonementa orķestri, pilsētā jau no 28. decembra tiks noteikti vairāki satiksmes ierobežojumi, informē Liepājas pašvaldība.

Jaunā gada sagaidīšana Liepājā šogad solās būt ļoti jaudīga, jo Intars Busulis ar pavadošo grupu būs sarūpējis vairākus pārsteigumus. Kopumā koncertā tiks izpildītas 20 dažādas dziesmas – gan tādas populāras Busuļa izpildītās dziesmas kā “Ķiršu lietus”, “Nākamā pietura – depo”, “Tu esi labākais”, gan kopā ar pianistu Kārli Lāci, saksofonistu Gintu Pabērzi, bundzinieku Kasparu Grigali, ģitāristu Kasparu Zemīti, basģitāristu Edvīnu Ozolu un dziedošo sastāvu – Vinetu Elksni, Karīnu Tropu un Alisi Kanti-Onzuli, izpildīs Jaunā gada dziesmas. Krāšņo koncertu vadīs liepājnieks Aigars Kārkliņš.

Tāpat šogad īpaši pārdomāta būs svētku uguņošana – tā pārsteigs liepājniekus un pilsētas viesus ar jauniem un līdz šim Liepājā neredzētiem risinājumiem.

Sakarā ar svētku svinībām, sākot no 28. decembra līdz 1. janvārim, pilsētā plānoti vairāki satiksmes ierobežojumi:

no 28. decembra pulksten 8.00 līdz 1. janvāra pulksten 6.00 būs aizliegta automašīnu novietošana K. Zāles laukumā (kanāla pusē) no pieturvietas “K. Zāles laukums” līdz Bāriņu ielas krustojumam,

30. decembrī no pulksten 18.00 līdz 1. janvāra pulksten 6.00 automašīnām tiks slēgts koncertzāles “Lielais dzintars” auto stāvlaukums (Jūras ielā 16 un 18). Tāpat šajā laika posmā tiks aizliegta arī transportlīdzekļu kustība pa Baložu ielu, kā arī tiks ierobežota satiksme Dzirnavu ielā,

31. decembrī no pulksten 23.00 līdz 1. janvāra pulksten 1.30 tiks slēgta satiksme Jūras ielas posmā no Tramvaja tilta līdz Graudu ielai un Radio ielā no J. Dubelšteina ielas līdz Jūras ielas krustojumam.

Lai pēc Jaunā gada sagaidīšanas pasākuma ērti nokļūtu mājās, tiks organizēti papildu sabiedriskā transporta reisi. Pulksten 0.20 un 1.15 no viesnīcas “Libava” būs noorganizēti divi autobusu reisi uz Karostu un divi uz slimnīcu. Savukārt no pieturvietas “Koncertzāle” plkst. 0.20 M.Ķempes ielas virzienā būs noorganizēti divi papildu tramvaju reisi, bet Brīvības ielas virzienā – viens. Savukārt plkst. 1.15 katrā virzienā būs vēl viens papildu tramvaja reiss.

Automašīnu īpašnieki aicināti savas automašīnas nenovietot stāvlaukumā pie koncertzāles “Lielais dzintars”, pasākuma rīkotāji patur tiesības atstātās automašīnas evakuēt uz maksas stāvvietu.

Liepājnieki un pilsētas viesi aicināti ievērot īpašu piesardzību uguņošanas laikā un nekādā gadījumā pasākumā teritorijā neierasties ar savu pirotehniku. Tāpat pasākuma norises vietā aizliegts ienest sprādzienbīstamus priekšmetus, asus priekšmetus, šaujamieročus un citas bīstamas lietas. Pasākuma teritorijā sabiedrisko kārtību uzraudzīs Liepājas Pašvaldības policija.

Atgādinām, ja vēja ātrums pārsniegs deviņus metrus sekundē, uguņošana drošības apsvērumu dēļ var tikt atcelta.