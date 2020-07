Liepājā jau 25. reizi sākas plenērs "Pilsēta un jūra"

No 6. līdz 11. jūlijam Liepājā norisināsies 25.starptautiskais gleznotāju un zīmētāju plenērs „Pilsēta un jūra”, informē plenēra rīkotāji Inga un Aivars Kleini.

Jubilejas plenērs atgriežas pie plenēra pirmatnējās idejas, un ir veltīts Liepājas vēsturiskajai apbūvei. Plenēra devīze – „Quo vadis, Liepāja”.

Pirmo trīs plenēru cikls saucās „Mosties, celies, strādā”. Iepriekšējie plenēri bijuši veltīti gan Karostai, gan Jaunliepājai, gan Ezermalai, gan Paula Maksa Berči jubilejai. Pēdējās desmitgadēs plenēristu radošā darbība izpaudās Liepājas marīnās. Plenēros piedalījušīes gan Liepājas un Latvijas mākslinieki, gan gleznotāji no Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, ASV.

Šogad plenērā piedalīsies 24 mākslinieki no Latvijas un četri no Lietuvas – pandēmijas ierobežojumu dēļ izpaliks paredzētie dalībnieki no Baltkrievijas un Ukrainas.

Liepājniekiem un pilsētas viesiem tiks piedāvāta unikāla iespēja paskatīties uz vēsturisko pilsētvidi mākslinieku acīm un redzēt māksliniekus radošā procesā.

Plenērs noslēgsies ar izstādi 11. jūlijā Vecajā ostmalā 53 (Vecās ostmalas promenādes jūras galā) no pulksten12 līdz 17. Izstādes laikā no pulksten13 līdz 15 dažādu tautu mūziku izpildīs muzikālā apvienība „Viršu medus”.

Ieeja visos pasākumos bez maksas.

Plenērs notiek ar Liepājas kultūras pārvaldes un Liepājas SEZ pārvaldes finansiālu atbalstu.