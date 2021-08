Liepājā, izbūvējot siltumtrasi, līdz augusta beigām slēdz satiksmi Peldu ielā

Saistībā ar siltumtrases izbūves darbiem, laika posmā no ceturtdienas, 5. augusta, līdz 30. augustam daļēji tiks slēgta satiksme Peldu ielā, posmā no Uliha ielas līdz Dzintaru ielai. Šajā laika posmā tiks saglabāta vienvirziena kustība virzienā no Dzintaru ielas līdz Uliha ielai, portālu "ReKurZeme" informē "Liepājas enerģijas" sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Ģirne.

Daļēja Peldu ielas slēgšana nepieciešama, jo notiks siltumtrases izbūves darbi 500 metru garumā, kā rezultātā tiks izveidoti trīs jaunu klientu pieslēgumi centralizētajai apkurei.

Šogad uzņēmums Liepājā jau ir izbūvējis jaunas siltumtrases 1,5 kilometru garumā ar kopējo jaudu 2.23 MW, pieslēdzot centralizētajai apkurei sešus jaunus klientus.

Gatavojoties jaunajai apkures sezonai, uzņēmums veic visus plānotos remontdarbus siltumtīklos, kā arī siltumenerģijas ražošanas iekārtu tehnisko apkopi. Apkures sezonai savlaicīgi sagatavoties tiek aicināti arī klienti.

Paplašinot uzņēmuma sniegto pakalpojumu klāstu, “Liepājas enerģija” piedāvā augstvērtīgu individuālo siltummezglu (ISM) uzstādīšanas servisu, kas ietver konsultēšanu, projektēšanu, montāžu, ieregulēšanu, ikgadēju apkalpošanu, remontu un avārijas izsaukumu apkalpošanu, lai nodrošinātu klientam pēc iespējas lielāku komfortu. Papildu informācija: www.liepajasenergija.lv vai pa tālruni: 634 88666.