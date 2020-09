Liepājā iespēju robežās centīsies saglabāt klātienes mācības, taču skolēnu veselībai būs visaugstākā prioritāte

Liepājas pašvaldības mērķis ir iespēju robežās nodrošināt klātienes mācības jeb A modeli, jo tas ir produktīvāks mācību apguves ziņā un ērtāks vecākiem, taču skolēnu veselība ir vissvarīgākā, tādēļ, konstatējot saslimšanas gadījumus izglītības iestādēs, pašvaldība rīkosies nekavējoties, aģentūrai LETA pauda Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis (LRA).

Viņš norādīja, ka pašvaldībā aktīvi seko līdzi aktuālajai Covid-19 statistikai, to analizē, lai saprastu, kuru jomu un pašvaldību vīruss ir skāris, un ko var no tā mācīties, tajā skaitā arī izglītības jomā. Lai gan Liepāju Covid-19 atkārtots uzliesmojuma vilnis vēl nav skāris, jo, pēc Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) datiem, pašlaik pilsētā nav neviens Covid-19 inficēšanās gadījums, ir piesardzīgi un ar lielu atbildību jāizturas pret jebkuriem drošības pasākumiem, norādīja Vilnītis.

Politiķis 24.septembrī ticies ar pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, lai apmainītos ar aktuālo informāciju par jauno kārtību izglītības iestādēs, par mācību procesu un pašvaldības izstrādāto vadlīniju ievērošanu. Sanāksmē piedalījās arī Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja, kura sniedza atbildes uz pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju jautājumiem par epidemioloģisko situāciju, vadlīnijās noteikto kārtību, skolēnu un izglītības iestāžu personāla veselības stāvokļa uzraudzību.

Oktobrī šāda tikšanās būšot arī ar skolu direktoriem. Ņemot vērā, ka Liepāja ir viena no retajām pašvaldībām Latvijā, kas integrēja Izglītības un zinātnes ministrijas vadlīnijas, tās konkrēti pielāgojot pašvaldības izglītības iestādēm, jautājumi par kādām neskaidrībām ir salīdzinoši maz, bet, ja tādi ir, tad tie ir ļoti konkrēti, piebilda pašvaldības vadītājs.

No 12 pašvaldības skolām četras jauno mācību gadu sāka, realizējot B modeli, pārējās astoņās skolās mācības notiek klātienē. Apstākļi par labu B modeļa izvēlei bija dažādi. Viena no skolām ir lielākā Liepājā ar vairāk nekā 1000 skolēniem, citās skolās, direktoriem izvērtējot vadlīnijās noteiktās prasības, nācās secināt, ka drošāk ir mācības realizēt B modelī, bet viena no skolām tik tikko pārgājusi no B modeļa atpakaļ uz A modeli, stāstīja Vilnītis.

Ņemot vērā, ka atsevišķās skolās jaunais mācību gads notiek, realizējot B modeli, skolu direktori, regulāri apmainoties ar informāciju, ir labi informēti par plusiem un mīnusiem attiecībā uz šo mācību modeli, norādīja Liepājas mērs.

Pašvaldībā norādīja, ka 18.septembrī Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektors ir izdevis rīkojumu gan administrācijas darbiniekiem, gan arī izglītības iestāžu vadītājiem, kurā ir noteikts izvērtēt jebkuru nepieciešamību doties darba braucienos un komandējumos uz ārvalstīm, izvērtēt nepieciešamību rīkot starptautiskus publiskus pasākumus, tai skaitā seminārus un apmācības, kuros varētu pulcēties cilvēki no citām valstīm. Rīkojumā tiek ieteikts organizēt seminārus, apmācības un sanāksmes attālināti un ievērot visus SPKC norādījumus attiecībā uz pašizolāciju, bet gadījumā, ja darbinieks ir bijis ārpus valsts, papildus ievērot visus epidemioloģiskos norādījumus.

Kā ziņots, pirmdien preses konferencē par pedagogu nodrošinājumu Latvijas skolās izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP) atzina, ka, ņemot vērā Covid-19 izplatības pieaugumu izglītības iestādēs, tām, iespējams, būtu vairāk jādomā par B modeļa izvēli.

Ministre skaidroja, ka attālināto mācību procesu varētu ieviest pamīšus pa dienām vai nedēļām, īpaši uzsverot, ka šāda iespēja jāapsver lielajām skolām.

B modeli ministre aicināja ieviest ne tikai Rīgas skolās, bet visās. "Aicinu visas skolas pārdomāt, vai un kā šajā laikā jānotiek ārpus skolas pasākumiem, sacensībām, vai tādiem pasākumiem, kas varētu nebūt oficiālā skolas laika sastāvdaļa," pirmdien uzsvēra Šuplinska.

Saslimšana ar Covid-19 septembrī ir konstatēta kopumā 17 izglītības iestādēs, no kurām 11 jau ir atgriezušās ierastajā darba ritmā.