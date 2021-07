Liepājā iedzīvotāji aicināti bez maksas veikt hepatīta eksprestestus

Trešdien, 28. jūlijā, tiek atzīmēta Pasaules hepatīta diena, kad sabiedrība tiek informēta par vīrushepatītiem, pastiprināti pievēršot uzmanību to profilaksei. Liepājas iedzīvotāji aicināti izmantot iespēju šīs dienas ietvaros laika posmā no 26. līdz 30. jūlijam Sociālā dienesta Atkarību profilakses centrā Flotes ielā 7 bez maksas un anonīmi veikt B un C hepatīta eksprestestu un saņemt speciālistu konsultācijas, informē Atkarību profilakses centra vadītāja Madara Lapsa.

M. Lapsa aicina iedzīvotājus pievērst uzmanību savai veselībai un izmantot iespēju šajā nedēļā no 26. jūlija Sociālā dienesta Atkarību profilakses centrā Flotes ielā 7 bez maksas un anonīmi veikt B un C hepatīta eksprestestu, saņemt konsultācijas, kā arī informatīvos materiālus par vīrushepatītu profilaksi. Pieteikties testu veikšanai iespējams, zvanot pa tālruņiem 26573627, 63456120 vai rakstot uz atkaribucentrs@liepaja.lv.

Liepājnieki arī aicināti atcerēties par galvenajiem šīs slimības profilakses pasākumiem, ko ikviens var veikt, lai mazinātu risku inficēties ar hepatītu – higiēnas ievērošanu, vakcināciju pret B hepatītu, drošu un legālu medicīnas un skaistumkopšanas pakalpojumu izvēli utt.

Pasaules Veselības organizācijas dati liecina, ka saslimšana ar vīrushepatītu vērtējama kā globāla problēma – ik gadu ar B vai C vīrushepatītu kopā pasaulē inficējas 3 miljoni iedzīvotāju, savukārt šo vīrushepatītu dēļ ik gadu bojā iet 1,1 miljons iedzīvotāju. Tādēļ šogad Pasaules Veselības organizācija par Pasaules hepatīta dienas tēmu pasludinājusi “Hepatīts nevar gaidīt”, kā vienu no virzieniem uzsverot nepieciešamību laicīgi atklāt infekciju, lai varētu veiksmīgi to ārstēt. Latvijā ar C hepatītu ir inficēti aptuveni 40 000 iedzīvotāju. Daudzi par to pat nenojauš, jo dzīvē ne reizi nav nodevuši analīzes, lai noteiktu šīs infekcijas klātbūtni organismā.

Hepatīts ir aknu iekaisums, ko nereti mēdz dēvēt arī par “dzelteno kaiti”, jo ādas un gļotādu dzelte var būt viena no aknu iekaisuma izpausmēm. Aknas ir ļoti svarīgs orgāns cilvēka organismā, kas piedalās gremošanas procesā, attīra asinis un cīnās ar infekcijām. Aknu iekaisumu var izraisīt pārmērīga alkohola lietošana, toksīni, atsevišķi medikamenti vai arī dažas slimības (ģenētiskas, vielmaiņas vai autoimūnās saslimšanas, aptaukošanās). Tomēr visbiežāk hepatītu izraisa vīrusi. Vīrusu izraisītu hepatītu dēvē par vīrushepatītu. Izplatītākie ir vīrushepatīts A, B un C, taču sastopami arī D, E, G un TT vīrushepatīti.