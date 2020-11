Liepājā fiksē vēl desmit jaunus saslimšanas gadījumus

Ar Covid-19 lielākais jauno saslimšanas gadījumu skaits konstatēts Rīgā un Daugavpilī, attiecīgi 102 un 23 saslimušie, bet Liepājā ir desmit jauni inficētie, liecina Slimību profilakses un kontroles centra publicētā informācija.

Rīgā kopējais pēdējās divās nedēļās saslimušo skaits ir sasniedzis 1270 cilvēki, savukārt Daugavpilī ir 231 aktīvs saslimušais, vēsta LETA.

Savukārt saslimšana ir atgriezusies Aizkraukles novadā un Alūksnes novadā, kur iepriekš 14 dienās nebija neviena inficētā, bet tagad abos novados saslimušo skaits ir no viena līdz pieciem. Alūksnē kopējais saslimušo skaits kopš slimības izplatīšanās sākuma ir septiņi, bet Aizkrauklē - 13.

Jēkabpilī konstatēti 11 jauni saslimšanas gadījumi, bet kopā ir 53 saslimušie. Jūrmalā un Liepāja katrā ir pa desmit jauniem inficētajiem, savukārt aktīvi saslimušie šajā pilsētās ir 42 un 76.

Jelgavā un Mārupē katrā saslimuši septiņi jauni cilvēki, savukārt Krāslavā, Kuldīgā un Aglonā katrā pieci jauni saslimušie.

Kocēnos un Aknīstē saslimušo skaits pieaudzis līdz septiņiem un Iecavā saslimušo skaits pieaudzis līdz sešiem. Iepriekš šajās trīs pašvaldībās saslimušo skaits bija no viena līdz pieciem.

Kā ziņots, pēdējo 24 stundu laikā atklāti kopumā 242 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi un no testētajiem cilvēkiem pozitīvo gadījumu īpatsvars sasniedzis 6,2%, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Trīs mirušie pacienti bijuši vecuma grupās no 50 līdz 55 gadiem, no 70 līdz 75 gadiem un no 80 līdz 85 gadiem. Kopumā miruši 74 cilvēki, kuri bija saslimuši ar Covid-19.

Aizvadītajā diennaktī veikti 3898 Covid-19 testi, savukārt pozitīvo gadījumu īpatsvars bijis 6,2%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Līdz šim saslimšana ar Covid-19 ir apstiprināta kopumā 6136 personām, kamēr 1406 personas ir izveseļojušās, liecina centra dati.