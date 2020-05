Liepājā durvis ver "Maxima" veikals, palielinot sociālās distancēšanās iespējas

Lai nodrošinātu reģionu iedzīvotājiem patīkamu iepirkšanos par zemām cenām un vēl lielāku iespēju sociāli distancēties, pēc 4 mēnešu ilgiem renovācijas darbiem Liepājā, Cukura ielā 27, durvis ver jauns “Maxima X” veikals. Veikala izveidē investēti vairāk nekā 780 tūkstoši eiro, tādējādi nodrošinot Liepājas iedzīvotājiem ātru un ērtu iepirkšanos tuvāk mājām, informē

SIA "Maxima Latvija" komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule.

“Mūsu veikals Cukuru ielā 27, jeb kā tas mīļi dēvēts “Cukuriņš”, ir bijis ļoti gaidīts veikals, tāpēc priecājamies, ka, neskatoties uz esošo ārkārtas situāciju, varam saviem klientiem vērt durvis jaunajā “Maxima” veikalā Liepājā. Tikko veiktajā pētījumā cilvēki apliecināja, ka arvien svarīgāk ir iepirkties tuvāk mājām, jo īpaši veikalā, kas atbildīgi izturas pret sociālās distances ievērošanu. Ņemot to vērā, esam ieviesuši ap 30 iniciatīvas, lai šajos apstākļos piemājas veikalā parūpētos gan par darbiniekiem, gan klientiem. Tādējādi mēs sniedzam iespēju vienuviet iegādāties visu nepieciešamo par zemām cenām, ko īpaši novērtē Latvijas iedzīvotāji pašreiz tik sarežģītajos ekonomiskajos apstākļos. Jaunu veikalu atklāšana nodrošina lielāku iepirkšanās platību, līdz ar to iespēju vieglāk ievērot sociālo distanci. Atklājot jaunu veikalu, mēs jo īpaši aicinām klientus izvairīties no drūzmēšanās pie veikalu plauktiem un vitrīnām, kā arī ievērot drošības pasākumus – preces pietiks visiem,” komentē “Maxima Latvija” vadītājs Viktors Troicins.

Jaunatklātajā “Maxima X” veikalā Liepājā, Cukura ielā 27, ir pārbūvētās telpas 885m2 platībā, no kuriem 561m2 aizņem tirdzniecības zāle. Darbinieku un pircēju ērtībām ir pilnībā atjaunota telpu apdare un inženierkomunikācijas, kā arī pārplānotas palīgtelpas. Veikalā ir uzstādīts jauns energoefektīvs LED apgaismojums un ierīkota jauna ventilācija. Lai uzlabotu ēkas kopējo energoefektivitāti, veiktas izmaiņas ēkas fasādē. Veikalā ieviestas arī 4 pašapkalpošanās kases operatīviem un ērtiem pirkumiem.

Veikalā ir plašs preču un produktu klāsts kā ikdienai, tā arī svētkiem. Sortimentā ir daudzveidīgs “Meistara Marka” gatavo maltīšu piedāvājums līdzņemšanai, liela svaigu dārzeņu un augļu izlase, kā arī citi iecienīti produkti.

“Maxima Latvija” īpašas rūpes velta darbinieku un klientu drošībai, lai ārkārtas situācijas laikā nodrošinātu sociālo distancēšanos un pārtikas drošību, tādēļ īsteno virkni preventīvas un profilaktiskas darbības:

Stikla aizsargbarjeras pie kasēm starp klientu un kasieri.

Sociālās distancēšanās ierobežojoši pasākumi 2 m rādiusā, kā, piemēram, grīdas uzlīmes, iepirkuma ratiņu izmantošana groziņu vietā, nodrošinot fiziski lielāku barjeru starp citiem klientiem, apsardzes darbienieks uzrauga pircējus, u.c. pasākumi.

Stikla aizsargmaskas pašapkalpošanās kasu darbiniekiem.

Plaša informatīva kampaņa veikalos, izvietojot materiālus TV ekrānos, veikala radio un plakāti dažādās vietās veikalos ar ieteikumiem, kā samazināt vīrusa izplatību.

Nefasētas pārtikas, piemēram, konditorejas izstrādājumu fasēšana.

Dezinfekcijas līdzekļi pie veikalu ieejām.

Pilnīgi visiem darbiniekiem, kas atbrauc no ārvalstīm, noteikta apmaksāta prombūtne arī, ja nav aizdomas par inficēšanos.

Visiem uzņēmuma darbinekiem ir pieejami roku dezinfekcijas līdzekļi, lai, piemēram, kasieri, esot kasē, varētu parūpēties par tīrām rokām.

Rūpējoties par darbinieku imunitāti, tiek nodrošināts bezmaksas ingvers, citrons un medus.

Atsevišķu veikalu periodiska īslaicīga slēgšana, lai ierobežotu apmeklētāju plūsmu.

Kā arī veicam daudz citus pasākumus vīrusa ierobežošanai, sadarbojoties ar atbildīgajām valsts iestādēm un dienestiem, kā arī nepieciešamības gadījumā ir gatavi īstenot citas papildus aktivitātes.