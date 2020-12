Liepājā Būvvalde decembrī pārcelsies uz Peldu ielu 5

Saistībā ar pārcelšanos no Liepājas pilsētas domes ēkas Rožu ielā 6 uz jauno administratīvo ēku Peldu ielu 5, no pirmdienas, 21. decembra, līdz gada beigām Būvvalde būs slēgta, kā arī būs apgrūtināta sazināšanās gan telefoniski, gan e-pastā, gan klātienē.

Būvvalde pilnvērtīgi pakalpojumus atsāks sniegt 4. janvārī, portālu "Rekurzeme" informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Pēc 21. decembra iedzīvotājus un citus mūsu klientus ļoti steidzamos gadījumos aicinām sazināties ar konkrētiem būvvaldes speciālistiem, kuru kontakti meklējami mājaslapas www.liepaja.lv sadaļā: Būvvaldes kontaktinformācija.

Atgādinām, ka šobrīd, rūpējoties par iedzīvotāju veselību un ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas ierobežot Covid-19 izplatību, Būvvaldē jau ir noteikti apmeklētāju ierobežojumi.

Apmeklētāji klātienē šobrīd tiek pieņemti, iepriekš sazinoties ar konkrēto speciālistu, kas izvērtē, vai klātienes tikšanās ir nepieciešama.

Informāciju par būvvaldes apmeklējumu līdz 21. decembrim iespējams pieteikt, kā arī noskaidrot speciālista kontaktus, zvanot uz būvvaldes biroju, tālrunis: 63 404 725 vai rakstot uz e-pastu: buvvalde@liepaja.lv.

Ja apmeklētājs ierodas Būvvaldē, tad tikšanās laikā viņam ir jāievēro visas iespējamās piesardzības prasības.



Būvvaldes darba laiki

• pirmdienās no pulksten 8.30–18.00

• otrdienās, trešdienās un ceturtdienās - no pulksten 8.30–17.00,

• piektdienās - no pulksten 8.30–16.00.

Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par vienu stundu.