Liepājā būs iespēja pārbaudīt savu veselību Pasaules Hepatīta dienas atzīmēšanas laikā

Svētdien, 28.jūlijā, tiek atzīmēta Pasaules hepatīta diena. Tai par godu arī šogad no 22.jūlija līdz 28.jūlijam tiks rīkota Pasaules hepatīta dienai veltīta Hepatīta testēšanas nedēļa. Tās ietvaros Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Atkarību profilakses centrs aicina veikt bezmaksas B un C hepatīta eksprestestus, saņemt speciālista konsultāciju par veselības, profilakses un ārstēšanas jautājumiem. Bezmaksas testu ar iepriekšēju pieteikšanos iespējams veikt katru dienu Atkarību profilakses centrā darba laikā no 9.00 līdz 17.00. Atkarību profilakses centrs atrodas Flotes ielā 7, Liepājā, tālrunis 63456120, informē Atkarību profilakses centra vadītāja Areta Brauna.

Latvijā ik gadu reģistrē vairākus simtus inficēšanas gadījumu ar dažādiem vīrushepatītiem. Hepatīts ir aknu iekaisums. Aknas ir ļoti svarīgs orgāns cilvēka organismā, kas piedalās gremošanas procesā, attīra asinis un cīnās ar infekcijām. Visbiežāk hepatītu izraisa vīrusi. Izplatītākie no tiem ir A, B un C hepatīta vīrusi. 2018.gadā reģistrēto gadījumu skaits hroniskam B vīrushepatītam bija 310 un C vīrushepatītam 1429 reģistrēto gadījumu. Inficēšanās ar B un C hepatītu notiek līdzīgi, tas iespējams, saskaroties ar inficētām asinīm - veicot jebkādu manipulāciju, kur pastāv risks savainoties, bojāt ādu vai gļotādu, piemēram, injekcijas, tetovēšana, manikīrs, ja tiek lietoti nesterili instrumenti. Tāpat inficēšanās iespējama arī dzimumkontaktu laikā, kā arī inficēta māte grūtniecības laikā var nodot infekciju savam bērnam. Pret A un B hepatītiem ir vakcīna, pret C hepatītu – nav. Pret B hepatītu ir pieejama efektīva un droša vakcīna, un vakcinācija nodrošina aizsardzību pret B hepatītu visa mūža garumā. Visbīstamākais no hepatītu veidiem ir C hepatīts, jo bieži, tāpat kā B hepatītam, tā simptomi ir nemanāmi, līdz sākušās nopietnas veselības problēmas, kad ārstēšana ir daudz sarežģītāka un nopietnāka. Pārliecināties, vai neesi inficējies, iespējams, veicot testus.

Vairāk informācijas par hepatītiem un Pasaules Hepatīta dienas aktivitātēm visā Latvijā iespējams saņemt Slimību profilakses un kontroles mājas lapā www.spkc.gov.lv