Liepājā būs iespēja digitāli aplūkot vēsturiskās ēkas

Liepājas pūrā ir bagātīgs arhitektoniskais mantojums. Šeit sastopamas gan greznās jūgendstila ēkas, gan koka mājas ar smalkiem elementiem, un Liepājai raksturīgā Liepājas arhitekta Paula Maksa Berči arhitektūra visā tās krāšņumā. Pastaiga pa Liepājas ielām ir kā arhitektūras muzeja apmeklējums. Tomēr vairākas ēkas līdz mūsdienām nav spējušas izdzīvot, un dažādu apstākļu dēļ, tās vairs nerotā pilsētas ielas, informē Digitālo inovāciju parka Mārketinga speciāliste Kristiāna Bumbiere.

No 12.maija lejupielādei būs pieejama lietotne “3D ēkas Liepājā”. Izmantojot papildinātās realitātes tehnoloģiju, liepājniekiem un pilsētas viesiem, viedtālrunī būs iespēja apskatīt vēsturiskās Liepājas ēkas. Ikvienam būs iespēja izpētīt tās ēkas, kas pilsētā atradās pagājušajā gadsimtā, taču nav saglabājušās līdz mūsdienām, un sajust unikālu pieredzi, kad tiek atdzīvināta Liepājas vēsturiskie stāsti un arhitektūra.

Biedrība “Digitālo inovāciju parks” ar Liepājas Kultūras pārvaldes atbalstu īsteno projektu “Liepājas vēsturiskās arhitektūras rekonstrukcija augmentētajā realitātē”. Sadarbībā ar Liepājas muzeju tika izpētīta Liepājas vēsturiskā centra arhitektūra, un tika sākta 3 nozīmīgu ēku rekonstrukcija 3D vidē - bijušais Liepājas valdes nams jeb Rātsnams, Biedrības nams un ēka, kurā kādu laiku uzturējās Latvijas pagaidu valdība. Visiem interesentiem būs iespēja gūt priekšstatu par to, kā veidojusies Liepājas pilsētvide, kādi vēsturiski notikumi un personības ir to ietekmējuši un kā tas ir mainījis pilsētas kopējo arhitektonisko tēlu.

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par viedajām tehnoloģijām, to pielietojumu dažādās nozarēs, kā arī interesi par kultūrvēsturiskiem objektiem Liepājā. Ēku rekonstrukcija papildinātajā realitātē ir turpinājums Digitālo inovāciju parka iepriekšējām aktivitātēm - jaunu digitālo prasmju apguvei arhitektūras un dizaina nozares pārstāvjiem, kā arī sabiedrības izglītošanā par papildinātās realitātes iespējām un lokālpatriotisma veicināšanā.

Aplūkošanai būs pieejami trīs nami. Viens no tiem - Liepājas rātsnams. Tas tika uzcelts 1750.gadā un tā vēsture ir, visnotaļ, krāsaina. Namu uzcēla kāds bagāts liepājnieks - Meiers un tam bija tikai viens stāvs. Vēlāk tajā uzturējās Kurzemes hercogs, lieltirgotājs Stenders, bet 1800.gadā nams tika izmantots rātes vajadzībām. Nams glabāja pilsētas arhīvu, vēsturiskus artefaktus, tāpat regulāri tika rīkotas izstādes, svinības, un tajā atradās krogs un pilsētas krājkase. Dažādu pilsētas svētku un notikumu laikā nams tika daiļi izpušķots. Diemžēl, ta mūžs beidzās brīdī, kad tas tika bombardēts - 1941. gadā.

Arī bijušais Liepājas Latviešu biedrības nams būs aplūkojams papildinātajā realitātē. 1860. gadā tika uzcelts īres nams, kas vēlāk tika izīrēts Liepājas Latviešu biedrības namam. Biedrības nams bija atbildīgs par visiem pilsētas sabiedriskajiem pasākumiem. Kad Biedrības nams pārcēlās uz tagadējo ēku Rožu laukumā, īres nams kļuva par kultūras centru, kurā norisinājās pašdarbības pulciņi, kora mēģinājumi, un atradās estrādes orķestru birojs. Ēka vairs nebija labā tehniskā stāvoklī, tādēļ tika nojaukta ap 1980.gadu.

Trešā ēka, kas ir atjaunota papildinātajā realitātē, ir nams Lielā ielā 6. Tajā 1919. gada sākumā uzturējās Latvijas Pagaidu valdība ar tās Ministru prezidentu Kārli Ulmani. Nams uzcelts 1912.gadā un tas bija viens no īpašumiem kādam turīgam tirgotājam. Namā atradās veikali, biroji un dzīvokļi. Kad tirgotājs bankrotēja, Lielās ielas 6 namu viņš pārdeva Jāzepam Rusiniekam, un ēka kļuva par pulksteņa lieltirgotavu ar ražotnes ēku pagalmā. Kad Liepāja tapa par Latvijas galvaspilsētu un šeit ieradās valdība, šis nams kļuva par Kārļa Ulmaņa darba kabinetu un sēžu zāli. 16.aprīļa apvērsuma ietekmē, pēc kura dibināta A.Niedras valdība, visas Latvijas valdības iestādes tika iznīcinātas. Lai izdzīvotu, valdība bija spiesta slēpties, tāpēc atradās uz kuģa “Saratov”. 1934.gadā pie Lielās ielas ēkas tika uzstādīta piemiņas plāksne, pieminot 1919. gada apvērsuma notikumus un to pārvarēšanu, taču otrā pasaules kara laikā nams tika izpostīts.

Papildinātās realitātes lietotnes daudzviet pasaulē tiek izmantotas jau kādu laiku, un tās ir parādījušas veidus, kā šī pieredze var ietekmēt pilsētvidi. 2016.gada populārākā lietotne Pokémon Go pasaulē un Latvijā ir visievērojamākais piemērs, kad papildinātā realitāte likusi cilvēkiem iepazīt apkārtni un izkustēties. Izmantojot papildināto realitāti un lietotni “3D ēkas Liepājā”, liepājniekiem un pilsētas viesiem ir iespēja iepazīt pilsētas vēsturi, bagātināt ikdienas vidi un kontekstualizēt pašreizējos notikumus.

Savukārt arhitektiem, izmantojot papildināto realitāti, ir iespēja gan uzskatāmi papildināt arhitektūras risinājumu 3D modeļus, gan arī iezīmēt un izcelt to saderību ar apkārtējo vidi, tāpēc papildinātajā realitātē interesenti var detalizēti izpētīt katru no ēkām un to elementiem. Zināšanas par papildināto realitāti un digitālo rīku pielietojums ļauj dažādu nozaru pārstāvjiem uzskatāmi parādīt savu risinājumu un tā funkcionalitāti, iekļaušanos vidē, tehnisko un dizaina pamatojumu.

Visi interesenti, kā arī arhitektūras un citu nozaru pārstāvji aicināti pievienoties vebināram 11.maijā pl.18:00, kura ietvaros būs iespēja uzzināt vairāk par papildinātās realitātes pielietojuma iespējām, tehnoloģijām, priekšrocībām un to kā tapa projekts “3D ēkas Liepājā”.

Vairāk par vebināru, lietotni un projektu mājaslapā: https://www.digip.lv/projekti/3d-ekas