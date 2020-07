Liepājā atklās liliju ziedu izstādi

No 23. jūlija pulksten 13 Liepājas Latviešu biedrības namā no jauna ienāks liliju ziedu smarža, jo trīs dienu garumā Biedrības nama Foajē apmeklētājiem būs iespēja aplūkot liliju ziedu izstādi. Arī šogad pēc izstādes atvēršanas plkst. 13.30 ikviens ir aicināts piedalīties biedrības “Lilium Balticum” vadītājas Antras Balodes informatīvi izglītojošajā bezmaksas lekcijā “Liliju kopšana vasarā un slimību aizsardzība”. Līdzās liliju ziedu izstādei apmeklētājus priecēs mākslinieces Ilzes Akselrodes ekspresizstāde, informē SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” sabiedrisko attiecību speciāliste Amanda Anna Millere.

Ik gadu jūlija beigās Liepājas Latviešu biedrības namā ienāk daudzveidīgais liliju ziedu smaržu virpulis. Arī šogad no 23. – 25. jūlijam ziedu audzētājus priecēs liliju ziedu izstāde, kura tapusi sadarbībā ar Liliju audzētāju biedrību “Lilium Balticum”, kas pērn atzīmēja savas pastāvēšanas 30 gadu jubileju. Ja laika apstākļi būs bijuši labvēlīgi, Liepājas izstādē ziedus apskatei būs sarūpējuši vairāki biedrības selekcionāri un kolekcionāri – Antra Balode no Saulkrastiem, Maruta Mirdza Audare no Liepājas, Aivars un Inta Laķi no Ogres, Guntis Grants no Daugmales, Agra Straumane no Elejas, Egija Lazdiņa no Dobeles novada un Nacionālā botāniskā dārza liliju speciāliste Aina Zobova. Līdzās biedrības biedriem ar sevis audzētājiem ziediem izstādē piedalīsies arī kolekcionāre Inguna Vālodze no Aizputes novada.

Izstādes atvēršanas dienā, 23. jūlijā, plkst. 13.30 ar savām zināšanās šo ziedu audzēšanā dalīsies Liliju audzētāju biedrības “Lilium Balticum” vadītāja Antra Balode, kas ar puķu audzēšanu un liliju selekciju nodarbojas vairāk kā 40 gadus. Par nopelniem Latvijas valsts labā un liliju selekcijas sasniegumiem lektore 2017. gadā apbalvota ar augstāko Latvijas valsts apbalvojumu - Atzinības krustu, IV šķira un iecelta par Atzinības krusta virsnieci. Lekcijā “Liliju kopšana vasarā un slimību aizsardzība” pieredzes bagātā lektore stāstīs par to kā vislabāk audzēt un kopt šos ziedus vasarā, kad tās ir savā krāšņuma pilnbriedā. Klausītājiem nodos arī vērtīgu informāciju par slimībām ar kurām nākas sastapties ne vienam vien liliju audzētājam un noderīgiem padomiem, kas palīdzēs izvairīties un pasargāt savus lolotos ziedus no tām.

Vasaras un rudens sezonas izstādēs ziedi vienlīdz krāšņi uzplaukst kā uz podestiem, tā arī mākslas darbos. Šajā izstādē māksliniece Ilze Akselrode papildinās liliju ziedu izstādi ar sevis veidotājiem mākslas darbiem, kuros caurvijas ziedu tēma. Māksliniece, kura jau sešus gadus ir arī Biedrības “Liepājas mākslas kolēģi” pārstāve, šajā izstādē apmeklētājiem parādīs savas veidotās gleznas, kas tapušas pēdējo četru gadu laikā un daļa no tām būs atceļojusi no privātām kolekcijām. Šīs liliju ziedu izstādes ietvaros mākslas darbi būs atceļojuši gan no Rīgas, gan Cēsīm, gan Liepājas. Gleznās, kas tapušas akrila un jauktās tehnikās, attēlotas gan lilijas, kas ir vieni no mākslinieces mīļākajiem ziediem un nereti arī klientu iecienītākajiem, gan citi ziedi, to skaitā arī pļavu puķes.

Apmeklētāji Liepājas Latviešu biedrības namā tiek gaidīti, ja tiem nav elpceļu infekcijas slimības simptomu (drudzis, klepus, elpas trūkums), kā arī, ja personai nav noteikts pienākums ievērot pašizolāciju, mājas karantīnu vai stingras izolācijas nosacījumus. Apmeklētāji tiek aicināti ievērot norādes par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu telpās, atsaukties darbinieku aicinājumiem un ievērot 2 metru distanci no citiem apmeklētājiem, izņemot vienā mājsaimniecībā dzīvojošos.

Liliju ziedu izstāde Liepājas Latviešu biedrības namā apskatāma 23. jūlijā no plkst. 13.00 – 19.00. Taču 24. – 25. jūlijā izstāde apskatāma no plkst. 10.00 – 19.00. Visu vasaras un rudens sezonu ziedu izstādes un izglītojošās lekcijas Liepājas Latviešu biedrības namā būs pieejamas bez maksas.