Liepājā atklāj Bolt elektrisko skrejriteņu sezonu

Sākoties pavasarim, uzņēmums Bolt atklāj elektrisko skrejriteņu sezonu un no šīs nedēļas skrejriteņi atkal ir pieejami Rīgā, Liepājā un Daugavpilī. Savukārt no šodienas, Bolt darbība tiek paplašināta Latvijas teritorijā un skrejriteņu noma tiek piedāvāti arī Jelgavas iedzīvotājiem. Bolt aicina braucējus būt atbildīgiem un iepazīties ar lietotnē pieejamo drošas braukšanas ceļvedi, informē Bolt komunikācijas konsultante Kristīne Bambe.

Latvijas pilsētās kopumā ir pieejami simtiem elektrisko skrejriteņu dažādu modeļu kombinācijās no iepriekšējās sezonas. Savukārt Rīgas iedzīvotāji vasarā tiks iepazīstināti ar skrejriteņu modeli, kas ir aprīkots ar jaunākās paaudzes tehnoloģijām – Bolt 4. Ar to pakāpeniski aizstās vecākos skrejriteņu modeļus pārējās pilsētās, kur Bolt piedāvā pakalpojumu. Mikromobilitāte ir lieliska iespēja vides aizsargāšanai – jau šobrīd visi Bolt skrejriteņu braucieni ir oglekļa emisiju neitrāli, tādejādi ļaujot ne tikai virzīties tuvāk Zaļā plāna īstenošanai – samazināt uzņēmuma ekoloģisko nospiedumu, bet tas arī ir izturīgs, viegls un ērti lietojams. Turklāt pēc pasūtījuma radītie modeļi Bolt 3 un Bolt 4 ir veidoti no materiāla, kas ir pilnībā pārstrādājams. Šo abu modeļu funkcionalitāte un dizains ir izstrādāts Bolt uzņēmuma ietvaros.

Eimantas Balta, Bolt reģionālais skrejriteņu pakalpojuma vadītājs Baltijā, stāsta: “Brīdī, kad vides jautājumi ir kļuvuši ārkārtīgi svarīgi, kā arī pandēmijas iespaidā arvien lielāka nozīme ir drošām un individuālām pārvietošanās iespējām, esam priecīgi, ka varam iedzīvotājiem dažādās Latvijas pilsētās piedāvāt arvien vairāk elektrisko skrejriteņu. Pērn saņēmām daudz pozitīvu atsauksmju par piedāvātajiem skrejriteņu modeļiem, tāpēc lepojamies, ka cilvēki novērtē un arvien biežāk izmanto videi draudzīgus risinājumus, lai sev ērtā veidā pārvietotos.”

Bolt misija ir padarīt pilsētas transportu pieejamāku un vidi draudzīgāku, un uzņēmumam ir būtiski palīdzēt saviem klientiem būt atbildīgiem par viņu pašu un apkārtējo drošību, tāpēc katram braucējam tiek piedāvāts iepazīties ar drošības ceļvedi. Lai tam piekļūtu, lietotājiem jāpārslēdz Bolt lietotne uz skrejriteņu režīmu un ekrāna apakšējā labajā pusē jāizvēlas vairoga ikona. Ceļvedī ietilpst informācija ar drošības padomiem, “iesācēja režīms”, ļaujot ierobežot maksimālo ātrumu, kā arī informācija par vietējiem noteikumiem, kas saistīti ar mikromobilitāti pilsētā.

Visās pilsētās maksa par pirmajām 5 brauciena minūtēm būs EUR 0,22/min, bet sākot no sestās minūtes cena samazināsies līdz EUR 0,11/min. Savukārt maksa par skrejriteņa atslēgšanu katrā pilsētā var atšķirties (no EUR 0,00 līdz EUR 0,75) – piemēram, Jelgavā nākamās nedēļas ietvaros skrejriteņa atslēgšana ir bezmaksas.

Ar vienu akumulatora uzlādi skrejritenis var nobraukt vairāk nekā 40 km un tā maksimālais ātrums ir 25 km/h, taču lietotnē ieviests arī drošības jeb iesācēju režīms, ļaujot lietotājiem ierobežot brauciena maksimālo ātrumu līdz 15 km/h. Tāpat maksimālais ātrums tiek samazināts pilsētās, kur gājēju blīvums ir augstāks.

Cilvēki, kuriem jau ir Bolt lietotne, nospiežot skrejriteņa ikonu, var atvērt skrejriteņu nomas vietni. Cilvēki, kuriem vēl nav Bolt lietotne, to var lejupielādēt Google Play vai App Store. Pirms brauciena skrejriteni var atbloķēt, ar tālruni noskenējot QR kodu, kas atrodams uz skrejriteņa. Bolt lietotne atpazīst lietotājus, kas to izmanto pirmo reizi un parāda tiem instrukcijas, kā droši braukt un novietot skrejriteņus. Skrejriteņi tiks izvietoti bieži apmeklētās vietās pilsētas centrā un pēc brauciena tie jānovieto Bolt lietotnes kartē iezīmētajā teritorijā, vēlams velosipēdu novietnes tuvumā vai citā drošā vietā uz ietves, netraucējot pārējiem satiksmes dalībniekiem vai gājējiem. Būtiski atcerēties – skrejriteņu noma ir pieejama no 18 gadu vecuma un uz tā var braukt viens cilvēks.

2018. gadā Bolt kļuva par pirmo transporta platformu, kur vienā lietotnē apvienoti skrejriteņu un kopbraukšanas pakalpojumi. Elektrisko skrejriteņu nomas pakalpojums sniedz ieguldījumu arī Bolta Zaļā plāna vides programmā, kuras mērķis ir samazināt uzņēmuma ekoloģisko nospiedumu, platformai pievienojot vairāk koplietojamu un elektrisku transportlīdzekļu.