Liepājā apzināta iekštelpu infrastruktūra operatīvai vakcinēšanās punktu izveidei, aģentūrai LETA sacīja Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis (LRA).

Viņš akcentēja, ka jau janvāra sākumā pašvaldības darbinieki sadarbībā ar Liepājas Reģionālo slimnīcas vadību analizēja un apkopoja informāciju par Liepājas medicīnas personāla kapacitāti un veselības aprūpes iestāžu gatavību veikt masveida iedzīvotāju vakcināciju.

"Veicām Liepājas ģimenes ārstu aptauju, apzinājām potenciālās vietas pilsētā, kurās varētu tikt veikta vakcinācija. Patlaban Liepājā vakcināciju veic 38 ģimenes ārstu praksēs, papildus tam ir piecas vietas, kur var vakcinēties tie cilvēki, kuru ģimenes ārsti šo pakalpojumu nesniedz. Arī Liepājas Reģionālā slimnīca turpina veikt vakcināciju ārstniecības personām," stāstīja Vilnītis.

Pašvaldības speciālisti pilsētā ir apzinājuši lielās iekštelpu infrastruktūras, kurās varētu tikt operatīvi izveidoti vakcinēšanās punkti, brīdī, kad būs skaidrs, ka varēs sākt masveida vakcinēšanos. Patlaban valstī diemžēl ir ierobežots skaits vakcīnu, kas liedz masveidā vakcinēt iedzīvotājus, atzina Vilnītis.

Viņš atgādināja, ka visus organizatoriskos jautājumus par Covid-19 ierobežojumiem, vakcināciju, iedzīvotāju informēšanu izskata Krīzes vadības grupā, kuru nepieciešamības gadījumā sasauc arī nedēļas nogalēs, svētku dienās.

LETA jau vēstīja, ka Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) ir uzdevis Veselības ministrijas Vakcinācijas projekta birojam nākamajā valdības sēdē, 9.martā, ziņot par gatavību plašai sabiedrības vakcinācijai pret Covid-19 no 1.aprīļa.

Premjera birojā aģentūru LETA informēja, ka valdība ceturtdien, 4.martā, lēma iepirkt papildu 1,1 miljonu "Pfizer/BioNTech" vakcīnas devu, kas tiks piegādātas, sākot no otrā ceturkšņa līdz gada beigām.

Ņemot vērā šo valdības lēmumu, plānots, ka otrajā ceturksnī tiks piegādāts līdz diviem miljoniem vakcīnu devu no dažādiem ražotājiem.

"Uzskatu, ka Vakcinācijas birojam turpmāk ik nedēļu valdībā ir jāziņo par gatavību veikt plašas sabiedrības vakcināciju no 1.aprīļa, lai gan valdībai, gan sabiedrībai būtu par to pilnīga informācija," uzsvēra Kariņš.