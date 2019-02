Liepājā aptieka Tirgoņu ielā pagarina darba laiku līdz pusnaktij

Pieaugot vīrusu infekciju slimību intensitātei Liepājā un atsaucoties uz iedzīvotāju un pašvaldības ierosinājumiem, “Mēness aptieka”, Tirgoņu ielā 24, pagarina darba laiku līdz plkst. 24.00.

Kā liecina Slimību profilakses un kontroles centra dati, Liepājā pakāpeniski pieaug saslimstība ar gripu un citām vīrusu infekciju slimībām, tādēļ “Mēness aptieka”, Tirgoņu ielā 24, pagarina darba laiku līdz plkst. 24.00, informē Liepājas pašvaldība.

Aptieka turpmāk strādās: darba dienās no plkst. 8.00 līdz 24.00, sestdienās no plkst. 9.00 līdz 24.00, svētdienās no plkst. 10.00 līdz 24.00.