"Lielajā dzintarā" skanēs retro džeza programma "Džezā tikai meitenes"

Sestdien pulksten 19 Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" izskanēs džeza mūzikas koncertprogramma "Džezā tikai meitenes", kas tapusi, iedvesmojoties no filmas ar tādu pašu nosaukumu, aģentūrai LETA pavēstīja "Lielā dzintara" sabiedrisko attiecību vadītāja Elizabete Hertmane.

Viņa informēja, ka īpaši koncertprogrammai "Džezā tikai meitenes" izveidotā trio sastāvā apvienojušās Beāte Zviedre, Rūta Dūduma-Ķirse un Elīza Evalde, kuras uz skatuves pavadīs Orķestra "Rīga" bigbends diriģenta Valda Butāna virsvadībā.

Individuālos solo numuros dziedātājas izpildīs leģendāro aktrišu Merilinas Monro un Pegijas Lī reiz atskaņotās dziesmās "I Wanna Be Loved By You", "I Love Being Here With You", "My Heart Belongs to Daddy" un daudzas citas, kas atpazīstamību iemantojušas, skanot amerikāņu kino klasikas komēdijās "Džezā tikai meitenes" un "Džentlmeņi izvēlas blondīnes".

Īpaša vērība koncertprogrammā pievērsta arī dziedātājas Ellas Ficdžeraldas daiļradei - Zviedres samtainajā balsī skanēs "Dream a Little Dream of Me", bet Dūdumas-Ķirses dzirkstošā personība zibēs skaņdarbā "A Tisket A Tasket".

Trio daudzbalsībā skanēs ikoniskā "Diamonds Are a Girl’s Best Friend", kā arī dziesmas no svinga un bugi-vugi žanra populārākā vokālā trio "The Andrews Sisters" repertuāra. Tās būs gan pazīstamākas dziesmas kā "Don’t Sit Under the Apple Tree", gan latviešu auditorijai nedzirdētākas, kā "Shoo Shoo Baby" vai "Pennsylvania Polka".

Koncertu caurvīs ASV retro džeza mūzika no 20.gadsimta pirmās puses, kas arvien ieņem būtisku lomu džeza mūzikas kultūrā.

Orķestra "Rīga" bigbenda sniegumā skanēs svinga ēras mūziķu, džeza leģendu Glena Millera un Benija Gudmena populāra orķestra mūzika. Kā uzsver programmas veidotāji, liela daļa mūzikas bigbenda izpildījumā skanēs oriģinālos nošu aranžējumos un klausītājiem būs iespēja šo mūziku dzirdēt tādu, kāda tā skanējusi arī pagājušajā gadsimtā.

Koncertu ar vēsturiskiem stāstiem bagātinās muzikologs Raitis Zapackis. Solistu horeogrāfiju iestudējusi dejotāja Egija Abaroviča.

Pasākumu ar Liepājas pašvaldības un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu rīko SIA "Lielais dzintars".

Šodienas koncertu var apmeklēt tikai personas, kuras: ir vakcinējušās pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā ir pārslimojušas Covid-19 infekciju. Apmeklētājiem līdz 12 gadu vecumam jāuzrāda sertifikāts, kas apstiprina infekcijas pārslimošanu, bet apmeklētājiem, kuri vecāki par 12 gadiem, jāuzrāda sertifikāts, kas apstiprina infekcijas pārslimošanu vai vakcināciju.

Apmeklējot pasākumu, katram apmeklētājam pie ieejas jāuzrāda drošības līmenim atbilstošs Covid-19 digitālais sertifikāts, personu apliecinošs dokuments un pasākuma ieejas biļete. Pasākuma apmeklējuma laikā nav jālieto sejas aizsargmaska.

Koncerts uz šodienu pārcelts no 2021.gada 23.janvāra. Iepriekš iegādātās biļetes derīgas pārceltā koncerta apmeklējumam.