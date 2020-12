LIAA Liepājas biznesa inkubatorā uzņem piecus jaunus uzņēmumus

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatoros noslēdzies 2020. gada rudens biznesa ideju un jauno uzņēmumu atlases process atbalsta saņemšanai pirmsinkubācijas un inkubācijas programmās. LIAA Liepājas biznesa inkubatorā uzņemti 5 uzņēmumi inkubācijas un 20 ideju autori pirmsinkubācijas programmā, informē LIAA Liepājas biznesa inkubators.

LIAA Liepājas biznesa inkubatorā tika saņemti 28 pieteikumi pirmsinkubācijas programmai un 17 pieteikumi inkubācijas programmai. Rudens uzņemšanu vērtē LIAA Liepājas biznesa inkubatora vadītājs Gints Reķēns: ”Brīdī, kad viss ir tik mainīgs un nekonkrēts vislabāk var novērot uzņēmēju rakstura iezīmes - neatlaidību un spēju pielāgoties. Neskatoties uz notiekošo Latvijā un pasaulē, mēs saņēmām spēcīgus pieteikumus, rezultātā uzņemot piecus jaunus, perspektīvus projektus, aiz kuriem stāv mērķtiecīgi un ambiciozi cilvēki. Arī pirmsinkubācijas programmas pieteikumos novērojām daudzas spēcīgas idejas un motivētus ideju autorus, kuri ar nepacietību vēlas pārbaudīt savas spējas biznesa pasaulē. Daudziem šis laiks šķiet nepiemērots, lai uzsāktu savu biznesu, bet šī uzņemšana mums pierādīja pretējo."

Inkubācijas programmā dalību ir sācis uzņēmums “SIA HEROvet”. Kā skaidro viens no lietotnes izveidotājiem Egils Šusts: “HEROvet aplikācija ir rīks, kā mīluļu saimniekiem saņemt konsultāciju, savukārt veterinārārstiem – atalgojumu par darbu. Aplikācijā ir iespējams sazināties ar sertificētiem veterinārārstiem no visas Latvijas. Viņi var sniegt konsultācijas, izmantojot aplikācijas videozvana vai sarakstes funkciju. Aplikāciju var izmantot, lai speciālistam uzdotu dažādus jautājumus un konsultētos par dzīvnieka veselību. To var izmantot, kad ir nepieciešamas regulāras pārbaudes, ir aizdomas par mīluļa veselības stāvokļa pasliktināšanos vai dzīvniekam vizīte klātienē ir lieks stresa un pārdzīvojumu avots. Bet, ja speciālists sapratīs, ka nepieciešams apmeklējums klātienē, tad saimniekam mīlulis būs jānogādā klīnikā, vai ārsts ieradīsies pie Jums uz mājām,"

Uzņēmums "SIA Divi Naži" klientiem piedāvā bioloģiskajās saimniecībās audzētu liellopa gaļu un cūkgaļu ar "zaļo karotīti" gan svaigā, gan apstrādātā veidā. Uzņēmumu ikdienā ir iespējams atrast Liepājas Pētertirgū, kur gaļas produkti tiek gan ražoti, gan tirgoti. Katras klients tiek arī izglītots par gaļas apstrādi un tās kvalitāti. Uzņēmuma mērķis ir strādāt, izmantojot sentēvu zināšanas un tradīcijas, šādi saglabājot gaļas vērtību, nodrošinot iespēju klientam piedāvāt augstvērtīgu produktu.

Uzņēmuma “SIA Almavera” produkts ir 100% dabīgas, ekoloģiskas, nerafinētas, auksti spiestas, īpaši izraudzītas augu eļļas ādas kopšanai. Produkti tiek izstrādāti maigas, bet efektīvas ādas kopšanas soļiem, kas nāk no tūkstošiem gadu senas vēstures un kas tiek pasniegti mūsdienīgā veidā. Vienkāršojot ādas kopšanas soļus, var radīt brīnumus ādas balansa un skaistuma atgūšanā.

Uzņēmums “SIA 20k” savā ražošanas procesā galvenokārt piedāvā ekoloģiskus dizaina priekšmetus no otreiz izmantotiem kokmateriāliem, kas iegūti no demontētām ēkām, šķūnīšiem. Šo materiālu ilgais mūžs un dabas ietekme uz tiem tos padarījusi par unikāliem, nenovērtējamiem materiāliem ar individuālu rakstu un krāsu gammu. Darbnīcas modernās iekārtas un komanads pieredze sniedz iespēju jebkuru sapņu projektu īstenošanai. Individuāla pieeja katra klienta vēlmēm ļauj īstenot pat vissarežģītākos projektus.



Uzņēmuma “SIA RD Private” “Studio white” būs pirmā zobārstniecība Liepājā, kas būs spējīga parūpēties par jebkuru situāciju: sākot ar piena zoba izraušanu bērniņam, zobu iztaisnošanu un beidzot ar jebkuru ķirurģisku ārstēšanu, implantu ielikšanu un sarežģītu bezzobu žokļa atjaunošanu ar uz implantiem balstītām neizņemamām protēzēm, ko būs iespējams veikt zem pilnas narkozes. Šis kompleksais piedāvājums tiks papildināts ar pastiprinātu uzmanību tieši apkalpošanai un cilvēciskajam faktoram, kam tiks pievienota mūsdienīga saziņa un pierakstu izveidošanu no viedtālruņa.

Kopā LIAA LIepājas biznesa inkubatorā šobrīd ir 38 inkubācijas dalībnieki, ar kuriem ir iespējams iepazīties šeit. Katalogs tiek vēl papildināts ar jaunuzņemtajiem dalībniekiem.

LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti projekta "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" ietvaros.