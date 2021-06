Kurzemē viszemāko vēlētāju aktivitāti novēro Liepājā

Kurzemē šī gada vēlēšanās visaktīvāk piedalījušies iedzīvotāji Ventspilī, kur nobalsojuši 8398 cilvēki jeb 35,8% no balsstiesīgajiem, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) apkopotie dati.

Kurzemē kopumā par kandidātiem balsis atdevuši 57 948 iedzīvotāji jeb 31,52%, vēsta LETA.

Dienvidkurzemes novadā nobalsojuši 9670 iedzīvotāji jeb 34,96% no balsstiesīgajiem, Ventspils novadā nobalsojuši 2924 iedzīvotāji jeb 32,94% no balsstiesīgajiem, Kuldīgas novadā nobalsojuši 7352 iedzīvotāji jeb 31,45% no balsstiesīgajiem.

Tāpat Saldus novadā nobalsojuši 7115 vēlētāji jeb 30,98% no balsstiesīgajiem, Talsu novadā nobalsojuši 9080 iedzīvotāji jeb 29,31% no balsstiesīgajiem, savukārt zemākā aktivitāte Kurzemē novērota Liepājā, kur nobalsojuši 13 409 iedzīvotāji jeb 28,83% no balsstiesīgajiem.

Aģentūra LETA jau ziņoja, pašvaldību vēlēšanās, ņemot vērā arī tos iedzīvotājus, kuri nobalsoja iepriekšējā balsošanā, pēc aktuālajiem datiem, nobalsojuši kopumā 327 802 iedzīvotāji jeb 33,99% balsstiesīgo.

CVK vadītāja Kristīne Bērziņa šovakar preses konferencē paziņoja, ka tā ir vēsturiski zemākā vēlētāju aktivitāte pašvaldību vēlēšanās.

Pēc aktuālajiem datiem, lielākā aktivitāte vēlēšanās bijusi Vidzemē, kur kopumā nobalsojuši 36,6% balsstiesīgo iedzīvotāju. Vienlaikus Latgalē kopumā nobalsojuši 34,03% balsstiesīgo iedzīvotāju, Kurzemē - 31,54%, bet Zemgalē - 31,2% balsstiesīgo iedzīvotāju.