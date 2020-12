Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eko Kurzeme” aicina iedzīvotājus Ziemassvētku eglītes pēc svētkiem neizmest sadzīves atkritumu konteineros, bet atbrīvoties no tām videi draudzīgākos veidos. Uzņēmums saviem klientiem jau no 28.decembra nodrošina vairākas iespējas nodot nozaļojušās svētku eglītes, lai tās ilgstoši neatrastos pilsētvidē, kā arī lai novērstu to noglabāšanu atkritumu poligonos, portālu "Rekurzeme" informē SIA “Eko Kurzeme” Sabiedrisko attiecību speciāliste Alise Zvaigzne.

SIA “Eko Kurzeme” klienti eglītes varēs bez maksas nodot šķirošanas laukumā Liepājā, Ezermalas ielā 11, pirms tam zvanot pa tel.20201995, kā arī šķirošanas laukumā Saldū, Dzirnavu ielā 30, iepriekš piesakoties pa tel. 22022418. Ja nav iespēja pašam nogādāt eglīti uz šķirošanas laukumu, tad to var novietot blakus sadzīves atkritumu konteineram.

Citos gadījumos iedzīvotāji var izvēlēties individuālus risinājumus, kā no eglītēm atbrīvoties videi draudzīgi, kā piemēram, novietot tās piemājas teritorijās iekoptās komposta vietās vai izmantot kā kurināmo kokmateriālu mājas apsildei. Savukārt, ja eglītes vēl ir zaļojošas, tās, iepriekš sazinoties un precizējot nepieciešamību, var nogādāt briežu dārzos, kur tās var noderēt kā barība meža iemītniekiem.

Plašāka informācija par SIA “Eko Kurzeme” sniegtajiem pakalpojumiem, tostarp eglīšu izvešanu un citiem ar vides apsaimniekošanu saistītiem jautājumiem, pieejama, zvanot pa tel. 20201995 vai rakstot uz e-pastu info@ekokurzeme.lv.