Kur Liepājā likt rudenī sagrābtās lapas?

Ir pienācis rudens, no kokiem krīt lapas un augļi, līdz ar to nepieciešams papildus kopt daudzdzīvokļu māju pagalmus, piemājas dārzus vai īpašumam piegulošās ietves, grāvmales, žogmales, zaļās joslas. Kādas ir iespējas Liepājā atbrīvoties no lapām, zāles, zariem, bojātiem augļiem un citiem zaļajiem atkritumiem? Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls iesaka trīs variantus.

1. iespēja: Kompostēšana

Zaļos atkritumus vides speciālisti iesaka likt komposta kaudzē. Individuālo māju un gruntsgabalu īpašnieki vai ēku apsaimniekotāji, kuriem ir pieejami kompostēšanai piemēroti dārzu vai pagalmu nostūri, tādejādi var iegūt mēslojumu, ar ko bagātināt dobes, koku un krūmu stādījumus, zālienus.



2. iespēja: Atkritumu aizvešana uz šķirošanas laukumu vai atkritumu poligonu

Liepājā, Ezermalas ielā 11. SIA Eko Kurzeme atkritumu šķirošanas laukumā ir novietots konteiners, kurā ikviens bez maksas var izmest kritušās lapas, zarus un sauso zāli, kas savākta, uzkopjot zemesgabalus vai dzīvojamām mājām piegulošās teritorijas.

Zaļos atkritumus šeit jānogādā ar savu transportu.

Šķirošanas laukums Ezermalas ielā 11 strādā darba dienās – no pulksten 8.00 līdz 18.00, kā arī sestdienās – līdz pulksten 16.00.

Kritušās lapas un zarus iespējams nodot arī sadzīves atkritumu poligonā „Ķīvītes” Grobiņas pagastā. Poligons ir atvērts katru dienu, no pulksten 8.00 līdz 19.00.

No privātpersonām zaļos atkritumu pieņem bez maksas.

Par zaļo atkritumu piegādi „Ķīvītēs” ieteicams iepriekš sazināties ar dispečeru - pa tālruni: 6 34 59097.



3. iespēja: Izmantot atkritumu apsaimniekotāju maksas pakalpojumus

Ja pašiem nav iespējams ne kompostēt, ne arī aizvest lapas uz šķirošanas laukumu vai poligonu, ir jāvēršas pie atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem - SIA Eko Kurzeme vai Vides pakalpojumu grupa/SIA Clean R.

Pie abiem uzņēmumiem var iegādāties speciālos atkritumu maisus un vienoties par atkritumu aizvešanu laiku un vietu.

Kontakti:

SIA Eko Kurzeme, Klientu serviss: 6 34 07315; www.ekokurzeme.lv

Vides pakalpojumu grupa/SIA Clean R: 6 34 57777 vai rakstot uz epastu: info@vpgrupa.lv; www.vpgrupa.lv