Jūras spēku kuģis "Imanta" pabeidz dežūru NATO 1. pastāvīgajā jūras pretmīnu grupā

Trešdien, 16. decembrī, Liepājā, noslēdzot dalību NATO 1. pastāvīgajā jūras pretmīnu grupā (SNMCMG1), Latvijā atgriežas Jūras spēku Mīnu kuģu eskadras mīnu kuģis M-04 ”Imanta”, kuru komandē kuģa komandieris komandleitnants Jurijs Andrejevs.

M-04 “Imanta” svinīgajā sagaidīšanas ceremonijā piedalīsies Jūras spēku vadība. Pasākuma laikā tiks ievērotas visas epidemioloģiskās prasības, informē Jūras spēku sabiedrisko attiecību speciāliste Līva Veita.

Mīnu kuģis M-04 ”Imanta” 29. augustā starptautiskajās militārajās pretmīnu karadarbības mācībās “Sandy Coast 2020” pievienojās SNMCMG1, tādejādi uzsākot dežūras aktīvo fāzi.

NATO 1. pastāvīgā jūras pretmīnu grupa ir daļa no alianses Reaģēšanas spēku jūras komponentes un tās galvenais uzdevums ir būt gataviem veikt pretmīnu darbību jūrā noteiktā gatavības laikā. Ikdienā grupas kuģi piedalās apmācībā, veic manevrēšanas vingrinājumus, kuģošanas treniņu, piedalās arī militārajās mācībās, kurās iznīcina mīnas. Kā viens no pakārtotajiem uzdevumiem ir patrulēšana, kuras laikā NATO klātbūtne tiek demonstrēta gan jūrā, gan krastā, ostu vizīšu laikā. Šajā grupā iekļauti septiņi kuģi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Nīderlandes, Beļģijas, Norvēģijas un Vācijas, kā arī vienu mēnesi pievienojās arī Somijas kuģis.

NATO 1. pastāvīgā jūras pretmīnu grupa ir viena no četrām NATO pastāvīgajām Jūras spēku grupām. NATO pastāvīgās Jūras spēku grupas veido NATO Reaģēšanas spēku jūras komponenti, kas darbojas kā tūlītējas reaģēšanas spēki. NATO 1. pastāvīgā jūras pretmīnu grupa ir viena no divām alianses jūras komponenta daudznacionālām vienībām, kas speciāli izveidota mīnu iznīcināšanas operāciju veikšanai, un NATO Reaģēšanas spēku sastāvā spēj nekavējoties veikt operācijas jebkurā vietā.

Latvijas bruņotie spēki SNMCMG1 piedalās kopš 2007.gada. 2017.gada jūlijā Latvijai pirmo reizi tika uzticēts pārņemt tās komandvadību.

Jau ziņots, ka no 4. līdz 6. novembrim Irbes jūras šaurumā notika SNMCMG1 militārās mācības “Hodops” (Historical Ordnance Disposal Operation). Mācību galvenais uzdevums bija atrast un neitralizēt Pirmā un Otrā pasaules kara laika atstātos sprādzienbīstamos priekšmetus Irbes jūras šaurumā, lai uzlabotu kuģošanas drošību Baltijas jūrā, kā arī pilnveidotu SNMCMG1 sastāvā esošu kuģu iemaņas mīnu neitralizēšanas operācijās.