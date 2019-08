Inovatīvi pakalpojumi HIV pozitīvām personām Liepājā

No šī gada jūnija Liepājā projekta ietvaros pieejami jauni pakalpojumi cilvēkiem, kurus skāris HIV/AIDS. HIV inficētiem cilvēkiem un viņu tuviniekiem (ģimenes locekļiem un draugiem) pieejama sociālā mentora palīdzība un atbalsta grupu pakalpojumi.



Latvijā dzīvo 7669 ar HIV inficēti cilvēki un šī infekcija jau sen ir pārkāpusi tā saukto riska grupu robežas. Diemžēl sabiedrības attieksme pret HIV inficētajiem aizvien ir neiecietības un aizspriedumu pilna. Taču tas ir tikai viens no iemesliem, kāpēc HIV pozitīvas personas, baidoties no nosodījuma un noraidījuma, noslēdzas sevī jeb pašizolējas, informē projekta koordinatore Madara Lapsa.



Šobrīd Liepājā ir 9 sociālie mentori, kuri īpašas mācību programmas laikā tika sagatavoti gan medicīnas un sociālajos, gan emocionālajos un sadzīviskajos jautājumos, un jau ir uzsākuši darbu, sniedzot individualizētu atbalstu HIV pozitīvām personām un viņu tuviniekiem veselības, sadzīves un citu jautājumu risināšanā. Gan sociālo mentoru, gan profesionāļu vadītu atbalsta grupu pakalpojumi ir anonīmi, konfidenciāli un pieejami bez maksas.



Aicinām pieteikties pakalpojumu saņemšanai ikvienu, kura emocionālo, fizisko un sociālo labsajūtu apdraud ar HIV diagnozi saistīti faktori. Pieteikties var personīgi Sociālā dienesta Atkarību profilakses centrā Flotes ielā 7 (darbdienās laikā no pulksten 8.00 līdz pulksten 17.00, ceturtdienās - līdz pulksten 19.00), rakstot uz e-pasta adresi pozitivs.atbalsts@gmail.com vai zvanot uz 26308079.