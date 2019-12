Informācija iedzīvotājiem, kuriem Liepājā pieder nekustamais īpašums

Liepājas pašvaldība pirms jaunā maksāšanas perioda atgādina par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina un apmaksas kārtību un aicina reģistrēt savu e-pastu ērtākai maksājumu paziņojumu saņemšanai.

Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam kārtējam gadam 1. janvārī tiek fiksēta informācija par nekustamo īpašumu, t. i., īpašuma kadastrālā vērtība, informācija par īpašnieku un īpašumā deklarētajām personām.

Maksāšanas paziņojums par aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmēru tiek nosūtīts līdz 15. februārim. Ja maksājuma paziņojums līdz šim laikam nav saņemts, par to jāinformē pašvaldība. Tāpat jāinformē, ja mainījies maksājuma paziņojuma saņemšanas veids vai faktiskā adrese.

Pašvaldība aicina izmantot dabai draudzīgāko maksājumu paziņojumu saņemšanas veidu – piesakot savu e-pastu nekustamā īpašuma maksājuma saņemšanai elektroniski.

To var ērti izdarīt, pieslēdzoties ar savu internetbanku vai citiem autorizācijas līdzekļiem portālā www.epakalpojumi.lv sadaļā “Mans nekustamā īpašuma nodoklis”.

Turpat, www.epakalpojumi.lv portālā, var pieteikties bezmaksas atgādinājumu saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā (SMS).

Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa un maksāšanas termiņa dienā, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa dienā.

Pieteikties maksājuma paziņojuma saņemšanai e-pastā vai informēt pašvaldību par izmaiņām var arī:

1.Rakstot Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācijai adresētu iesniegumu un:

nosūtot uz adresi: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401,

iesniedzot to Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6.

2.Elektroniski iesniedzot iesniegumu, izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”

Nekustamā īpašuma nodokļa likmes ēkām Liepājas pašvaldībā:

0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 eiro,

0,4% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 eiro, bet nepārsniedz 106 715 eiro,

0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 eiro,

1,5% paaugstinātā likme – tiek aplikti dzīvokļu īpašumi un dzīvojamās mājas, kuros 1. janvārī nav deklarēta neviena persona,

3% paaugstinātā likme – tiek apliktas vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves.

Savukārt zemei nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 1,5% no kadastrālās vērtības.

Tāpat pašvaldība informē iedzīvotājus par Zemesgrāmatas izveidotu bezmaksas pakalpojumu visiem nekustamā īpašuma īpašniekiem – iespēja piereģistrēt savu e-pastu, uz kuru saņemt informāciju no Zemesgrāmatas.

Pakalpojums ir domāts nekustamā īpašuma īpašnieku drošībai, lai novērstu krāpnieciskus gadījumus, kad Zemesgrāmatā tiek iesniegti viltoti nostiprinājuma lūgumi.

Savu e-pastu var piereģistrēt:

klātienē tuvākajā zemesgrāmatu nodaļā, uzrakstot iesniegumu,

elektroniski portālā www.zemesgramata.lv, autorizējoties ar banku autorizācijas līdzekļiem, e-parakstu vai eID karti, sadaļā “Pieteikt manu īpašuma uzraudzību”, izvēlnē “Paziņojumi par iesniegtajiem nostiprinājuma lūgumiem”.