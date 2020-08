INFOGRAFIKA: Otrdien konstatētie Covid-19 inficēšanās gadījumi reģistrēti Liepājā, Jelgavā un Ogres novadā

Pagājušajā diennaktī konstatētie Covid-19 inficēšanās gadījumi reģistrēti Liepājā, Jelgavā un Ogres novadā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

Līdz ar to Ogres novadā saslimušo skaits palielinājies līdz deviņiem cilvēkiem, bet Liepājā un Jelgavā joprojām nepārsniedz piecu gadījumu robežu, tādēļ precīzs inficēto skaits netiek atklāts, vēsta LETA.

Viens no pagājušajā diennaktī reģistrētajiem inficētajiem ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem, viens - vecumā no 30 līdz 39 gadiem, bet vēl viens - vecumā no 50 līdz 59 gadiem.

Kopumā ar Covid-19 inficēti cilvēki pašlaik dzīvo 46 Latvijas pašvaldībās. Lielākais saslimušo skaits - 78 - ir Rīgā.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī, veicot 2163 Covid-19 testus, konstatēti trīs jauni saslimšanas gadījumi, no kuriem visi ir atgriezušies no ārvalstīm. SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka saslimušie atgriezušies no Īrijas, Ukrainas un ASV.

Līdz šim Latvijā veikts 230 921 izmeklējums, saslimušas 1326 personas, bet 1093 jeb 82,4% izveseļojušies. Kopumā ar Covid-19 mirušas 33 personas jeb 2,48% no visiem atklātajiem gadījumiem.

Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā nav stacionētu pacientu ar Covid-19. Patlaban stacionāros ārstējas četri pacienti, no kuriem visi ar vidēji smagu slimības gaitu. Kopumā no stacionāra izrakstīti 199 pacienti, starp kuriem ir gan tie, kas izveseļojušies, gan tie, kas miruši.