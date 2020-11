INFOGRAFIKA: No atklātajiem 404 Covid-19 gadījumiem deviņi fiksēti Liepājā

No aizvadītajā diennaktī atklātajiem kopumā 404 Covid-19 inficēšanās gadījumiem gandrīz puse reģistrēta Rīgā, bet salīdzinoši liels inficēto skaita pieaugums joprojām fiksēts arī Daugavpilī, kā arī būtiski audzis inficēto skaits Aknīstes novadā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 180 jauni inficētie un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 1666 cilvēki, vēsta LETA.

Savukārt Daugavpilī reģistrēti 37 jauni saslimušie un kopējais pēdējās divās nedēļās inficēto skaits ir sasniedzis 309 cilvēkus.

Aknīstes novadā ir reģistrēti 13 jauni saslimušie un kopējais 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits šajā novadā sasniedzis 30 cilvēkus.

Desmit jauni saslimušie reģistrēti Jūrmalā, kā arī Krāslavas novadā, pēdējo divu nedēļu saslimušo kopskatam Jūrmalā sasniedzot 82, bet Krāslavas novadā – 53 iedzīvotājus. Deviņi jauni saslimušie atklāti Liepājā, divu nedēļu inficēto kopskaitam sasniedzot 87 cilvēkus.

Septiņi jauni saslimušie reģistrēti Daugavpils novadā, pa sešiem – Jēkabpilī, Ogres, Cēsu, Bauskas, Smiltenes un Aizkraukles novadā, bet pa pieciem – Kuldīgas, Salaspils un Limbažu novadā. Vēl virknē pašvaldību reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Covid-19 ir atgriezies arī Nīcas un Jaunpils novadā, kur iepriekš visi saslimušie bija atlabuši.

Savukārt pēdējo divu nedēļu laikā neviens jauns saslimušais nav reģistrēts Ludzas un Varakļānu novadā.

Kopumā pašlaik inficēšanās ar Covid-19 konstatēta 102 Latvijas pašvaldībās. Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā – 1666, Daugavpilī – 309, Liepājā – 87, kā arī Jūrmalā – 82 iedzīvotāji.

No aizvadītajā diennaktī inficētajiem 79 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 78 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet 64 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem. Citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

LETA jau ziņoja, ka pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 404 Covid-19 gadījumi, savukārt viens sasirgušais ir miris. Tas ir līdz šim lielākais vienā diennaktī atklāto jaunu Covid-19 gadījumu skaits.