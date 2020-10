INFOGRAFIKA: Liepājā viens jauns Covid-19 saslimušais; Aizputes novadā vairāk nekā puse izveseļojušies

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati liecina, ka pirmdien, 19. oktobrī, viens jauns saslimšanas gadījums ar Covid-19 ir fiksēts Liepājā, bet Aizputes novadā nav nākuši klāt jauni saslimušie.

Liepājā šobrīd kopumā ir seši saslimušie, bet Aizputes novadā, kur vienu brīdi bija 51 saslimušais, šobrīd ir 18 saslimušie. Citos Lejaskurzemes novados šobrīd nav fiksēti saslimušie.

No aizvadītajā diennaktī kopumā 115 atklātajiem jaunajiem Covid-19 inficētajiem vairāk nekā puse - 63 - ir reģistrēti Rīgā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati, vēsta LETA.

Savukārt 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits pēc jaunatklāto gadījumu pieskaitīšanas galvaspilsētā ir sasniedzis 626 gadījumus.

Tāpat desmit jauni inficētie aizvadītajā diennaktī ir reģistrēti Daugavpilī, kur saslimušo skaits sasniedzis 157 cilvēkus.

Vēl septiņi jauni inficētie reģistrēti Krāslavas novadā, inficēto skaitam sasniedzot 88 cilvēkus.

Savukārt seši jauni inficētie reģistrēti Ogres, kā arī Stopiņu novadā. Ogres novadā kopumā reģistrēti 17 sasirgušie, bet Stopiņu novadā - 20 gadījumus.

Trīs jauni saslimušie ir reģistrēti Jūrmalā un Daugavpils novadā. Jūrmalā reģistrēti 24 gadījumi, bet Daugavpils novadā - 19.

Pa viena jaunam inficētajam reģistrēts arī Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Vecpiebalgas, Olaines, Ķekavas, Mārupes, Garkalnes, Babītes, Carnikavas, Ādažu, Ropažu, Cēsu, Jēkabpils, Salacgrīvas, Baldones un Madonas novados.

No jaunajiem inficētajiem 28 ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem, 26 - vecumā no 30 līdz 39 gadiem, bet 17 - vecumā no 40 līdz 49 gadiem. Citās vecuma grupās reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī atklāti 115 jauni inficēšanās ar Covi-19 gadījumi, kamēr trīs personas ar apstiprinātu Covid-19 saslimšanu mirušas, liecina SPKC apkopotie dati.

Trīs ir līdz šim lielākais vienā diennaktī Latvijā mirušo Covid-19 pacientu skaits. Mirušās personas bija vecuma grupā no 65 līdz 85 gadiem.

Aizvadītajā diennaktī veikts 4171 Covid-19 izmeklējums, kamēr līdz šim Latvijā veikti kopumā 397 357 Covid-19 testi.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem pagājušajā diennaktī bijis 2,8%. SPKC iepriekš skaidrojis, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 3% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā kopumā saslimšana ar Covid-19 apstiprināta 3609 personām, no kurām 1341 ir izveseļojusies.

Pagājušajā diennaktī stacionēti 11 Covid-19 pacienti, liecina Nacionālā veselības dienesta dati. Tikmēr kopumā stacionāros ārstējas 83 pacienti, no kuriem 79 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet četri ir ar smagu slimības gaitu. Kopš aizvadītās diennakts stacionāru pametušas kopumā sešas personas, līdz ar to kopumā no stacionāra izrakstīti 290 pacienti, starp kuriem ir gan mirušie, gan atlabušie.