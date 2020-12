INFOGRAFIKA: Liepājā vēl vairāk nekā desmit cilvēki saslimuši ar Covid-19

Liepājā fiksēti vēl vairāk nekā desmit gadījumi, bet pirmais Covid-19 gadījums aizvadītajā diennaktī konstatēts arī Lubānas novadā, kas līdz šim bija vienīgā infekcijas joprojām neskartā Latvijas pašvaldība, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

No aizvadītajā diennaktī atklātajiem kopumā 690 Covid-19 inficēšanās gadījumiem nepilni 40% ir reģistrēti Rīgā, bet salīdzinoši strauji saslimstība turpinājusi augt arī Daugavpilī.

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 258 jauni inficētie un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 3081 cilvēks.

Daugavpilī ir reģistrēti 76 jauni saslimušie un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits ir sasniedzis 776 iedzīvotājus.

Savukārt Jelgavā, kur pirmdien tika reģistrēti 132 jauni inficētie, aizvadītajā diennaktī saslimšana ar Covid-19 konstatēta vēl 22 iedzīvotājiem. Pēdējo divu nedēļu saslimušo kopskaits pilsētā ir 350 cilvēki.

Ķekavas novadā aizvadītajā diennaktī konstatēti 24, bet Mārupes novadā - 23 jauni inficētie. Pēdējo divu nedēļu saslimušo kopskaits attiecīgi ir sasniedzis 156 cilvēkus Ķekavas novadā un 138 cilvēkus Mārupē.

Jūrmalā ir reģistrēti 22 jauni saslimušie, Rēzeknē - 16, Liepājā - 12, bet pa desmit jauniem saslimušajiem - Jēkabpilī, Salaspils un Jelgavas novados. Virknē citu pašvaldību aizvadītajā diennaktī reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 3081, Daugavpilī - 776, Jelgavā - 350, Jūrmalā - 207, Ķekavas novadā - 156, Mārupes novadā - 138, Salacgrīvas novadā - 115, Rēzeknē - 113, kā arī Salaspils novadā - 104 iedzīvotāji.

Aģentūras LETA aprēķini, kas balstās uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu novados pēc faktiskās dzīvesvietas 2019.gadā un SPKC datiem par pēdējās 14 dienās saslimušajiem Latvijas pašvaldībās, liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 365,7 gadījumi.

23 pašvaldībās šis rādītājs ir augstāks, bet deviņās tiek pārsniegts par 50%.

Rēķinot pēdējo 14 dienu saslimušo skaitu uz 100 000 iedzīvotāju pēc aizvadītajā diennaktī notikušajām izmaiņām, visaugstākais tas ir Varakļānu, Salacgrīvas un Aknīstes novados, Daugavpilī, Mārupes un Ķekavas novados, Jelgavā, kā arī Krustpils un Auces novados.

14 dienu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 132 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 130 - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, kā arī tikpat vecumā no 50 līdz 59 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Kā ziņots, pēdējo trīs nedēļu laikā Covid-19 gadījumu skaits Latvijā pieaudzis par kopumā 96%, trešdien preses konferencē atklāja SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Savukārt pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti kopumā 690 Covid-19 gadījumi, 14 sasirgušie miruši, liecina SPKC apkopotie dati. Šis ir līdz šim lielākais vienā diennaktī reģistrētais Covid-19 pacientu nāves gadījumu skaits.