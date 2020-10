INFOGRAFIKA: Liepājā pieaug Covid-19 saslimušo skaits; vīruss Lejaskurzemē nav divos novados

Pagājušajā diennaktī jauni saslimšanas gadījumi ir fiksēti Liepājā, bet no kopumā valstī atklātajiem 136 ar Covid-19 inficēšanās gadījumiem gandrīz divas trešdaļas ir reģistrētas Rīgā, bet salīdzinoši liels inficēto skaita pieaugums reģistrēts arī Rēzeknē, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Liepājā reģistrēti četri jauni saslimšanas gadījumi. Liepājā pēdējo divu nedēļu laikā kopā saslimuši 40, ziņo LETA.

Lejaskurzemes novados jauni saslimuši nav fiksēti. Aizputes novadā šobrīd ir septiņi, bet viens līdz pieci gadījumi šobrīd ir Pāvilostas novadā, Nīcas novadā, Grobiņas novadā un Durbes novadā. Lejaskurzemē Covid-19 šobrīd nav Vaiņodes novadā un Rucavas novadā.

Kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 940 cilvēki. Savukārt Rēzeknē reģistrēti 11 jauni saslimušie un kopējais pēdējās divās nedēļās saslimušo skaits ir sasniedzis 25 cilvēkus. Vēl trīs saslimušie reģistrēti Rēzeknes novadā, kopējam 14 pēdējās dienās saslimušo skaitam novadā pieaugot līdz sešiem cilvēkiem.

Pieci jauni ar Covid-19 inficētie ir reģistrēti Mārupes novadā, kopējam 14 dienu kumulatīvajam skaitam sasniedzot 30 cilvēkus. Bet četri jauni inficētie ir Cēsu novadā, kur pēdējo divu nedēļu laikā kopā saslimis 31 cilvēks.

Jauni saslimušie reģistrēti arī Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Ventspilī, Garkalnes, Ikšķiles, Babītes, Olaines, Ogres, Kuldīgas, Vecpiebalgas, Salaspils, Ķekavas, Stopiņu, Dundagas, Smiltenes, Saulkrastu, Ropažu, Līvānu, Burtnieku, Valkas un Krustpils novadā. Covid-19 pirmo reizi ir konstatēts Naukšēnu novadā.

Kopumā pašlaik inficēšanās ar Covid-19 konstatēta 86 Latvijas pašvaldībās. Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo skaits ir Rīgā - 940, Daugavpilī - 183, Vecpiebalgas novadā - 99, kā arī Krāslavas novadā - 74 iedzīvotāji.

No aizvadītajā diennaktī inficētajiem 31 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, bet 23 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, kā arī ir vecāki par 70 gadiem. Citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.