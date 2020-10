INFOGRAFIKA: Liepājā pieaug Covid-19 saslimušo skaits

Lielākais skaits no pagājušajā diennaktī atklātajiem Covid-19 gadījumiem reģistrēts Rīgā, bet straujākais pieaugums bijis Vecpiebalgas novadā, arī Liepājā ir konstatēts saslimšanas gadījums, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) sniegtā informācija.

Liepājā kopumā šobrīd ir seši saslimušie. Lejaskurzemes novados pagājušajā diennaktī jauni gadījumi nav konstatēti. Aizputes novadā kopumā ir 51 saslimušais, Grobiņas novadā un Durbes novadā no viena līdz pieciem gadījumiem.

Saslimušie kopumā konstatēti 33 pašvaldībās.Rīgā reģistrēti 54 jauni inficētie, kopējam ar Covid-19 saslimušo skaitam galvaspilsētā sasniedzot 721 iedzīvotāju, vēsta LETA.

Vecpiebalgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 22 inficētie, un kopumā pašlaik novadā ir 24 saslimušie. Inficētie ir reģistrēti arī kaimiņos esošajos Amatas un Raunas novados, kur iepriekš visi saslimušie bija atlabuši. Taču šajos novados kopējais inficēto skaits nepārsniedz piecu gadījumu robežu, tādēļ precīzs to skaits netiek atklāts.

Saslimušo skaits turpinājis augt Latgalē. Daugavpilī reģistrēti astoņi jauni inficētie, kopējam ar Covid-19 saslimušo skaitam sasniedzot 277 cilvēkus. Savukārt Krāslavas novadā reģistrēti seši jauni inficētie, kopējam saslimušo skaitam augot līdz 80 cilvēkiem.

Jauni sasirgšanas gadījumi reģistrēti arī Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Olaines, Talsu, Dundagas, Daugavpils, Stopiņu, Mārupes, Babītes, Garkalnes, Aglonas, Jelgavas, Cēsu, Tukuma, Saldus un Ikšķiles novados.

Tāpat infekcija turpina izplatīties teritoriāli. Jauni inficētie atkal reģistrēti Bauskas, Neretas, Salacgrīvas, Kocēnu, Līgatnes, Rēzeknes, Ludzas un jau minētajos Amatas un Raunas novados, kur iepriekš visi saslimušie bija atlabuši. Savukārt pirmo reizi Covid-19 reģistrēts Auces novadā.

No jaunajiem inficētajiem 28 bijuši bērni vecumā līdz deviņiem gadiem, bet 21 saslimušais ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem, 27 saslimušie ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, bet 21 - vecumā no 50 līdz 59 gadiem. Citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Jau ziņots, ka ceturtdien Latvijā reģistrēts līdz šim lielākais jauno Covid-19 gadījumu skaits - 148 inficētie, liecina SPKC apkopotie dati. Aizvadītajā diennaktī arī mirusi ar Covid-19 inficēta persona vecuma grupā no 30 līdz 35 gadiem.

Pēdējās diennakts laikā veikti 4759 Covid-19 izmeklējumi, kas ir viens no augstākajiem diennaktī veikto testu skaitiem. Tikmēr līdz šim Latvijā kopumā veikti 382 949 izmeklējumi, saslimušas 3204 personas, bet 1329 - izveseļojušās.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem pagājušajā diennaktī bijis 3,1%. SPKC iepriekš skaidrojis, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 3% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.