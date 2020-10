INFOGRAFIKA: Liepājā otrdien strauji pieaug Covid-19 saslimušo skaits; mazāks skaits Grobiņas novadā

No aizvadītajā diennaktī atklātā kopumā 251 Covid-19 inficēšanās gadījuma vairāk nekā trešdaļa reģistrēta Rīgā, bet salīdzinoši liels inficēto skaita pieaugums reģistrēts arī Daugavpilī, Liepājā un Saulkrastu novadā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 98 jauni inficētie un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 999 cilvēki, vēsta LETA.

Savukārt Daugavpilī reģistrēti 25 jauni saslimušie un kopējais pēdējās divās nedēļās saslimušo skaits ir sasniedzis 190 cilvēkus. Daugavpils jau ilgāku laiku ir viena no Covid-19 smagāk skartajām Latvijas pašvaldībām, kur sākotnēji slimība izplatījās ap perēkli ledus hallē.

Liepājā reģistrēti 13 jauni inficētie, kopējam 14 pēdējās dienās saslimušo skaitam pilsētā pieaugot līdz 53 cilvēkiem. SPKC nesen ziņoja par Covid-19 izplatīšanos caur Liepājas naktsklubu "Big7".

Saulkrastu novadā atklāti 11 jauni saslimušie ar Covid-19, kopējam 14 dienu kumulatīvajam skaitam sasniedzot 16 cilvēkus. Saulkrastu pašvaldība aģentūru LETA informēja, ka pēdējās dienās Covid-19 konstatēts astoņiem darbiniekiem un deviņiem pacientiem pašvaldības SIA "Saulkrastu slimnīca", kā arī sociālās aprūpes mājas diviem darbiniekiem un septiņiem klientiem.

Seši jauni saslimušie reģistrēti Aglonas novadā, bet pa pieciem jauniem inficētajiem - Rēzeknē, Jēkabpilī, Valmierā, Mārupes un Cēsu novadā. Četri jauni saslimušie reģistrēti Jūrmalā, Ķekavas, Siguldas un Carnikavas novadā.

Mazāks skaits jaunu saslimušo reģistrēti Jelgavā, Ventspilī, Krāslavas, Kuldīgas, Vecpiebalgas, Olaines, Talsu, Ogres, Stopiņu, Daugavpils, Garkalnes, Babītes, Madonas, Limbažu, Preiļu, Ozolnieku, Ādažu, Jelgavas, Ropažu, Amatas, Riebiņu, Inčukalna, Jēkabpils, Grobiņas, Valkas, Rēzeknes, Salacgrīvas, Kārsavas un Baldones novadā.

Covid-19 atgriezies Dobeles un Beverīnas novadā, kur iepriekš visi inficētie bija atlabuši.

Kopumā pašlaik inficēšanās ar Covid-19 konstatēta 88 Latvijas pašvaldībās. Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo skaits ir Rīgā - 999, Daugavpilī - 190, Vecpiebalgas novadā - 99, kā arī Krāslavas novadā - 67 iedzīvotāji.

No aizvadītajā diennaktī inficētajiem 49 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 44 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, bet 36 ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem. Citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Jau ziņots, ka Latvijā aizvadītajā diennaktī atklāts 251 jauns inficēšanās ar Covid-19 gadījums, liecina SPKC apkopotā informācija.

Pagājušajā diennaktī veikti 6015 Covid-19 izmeklējumi, līdz ar to pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem ir 4,2%. Līdz šim mirušas 63 personas, kam bija apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Līdz šim saslimšana ar Covid-19 Latvijā apstiprināta 5144 personām, bet 1382 cilvēki izveseļojušies.