INFOGRAFIKA: Liepājā ar Covid-19 saslimušo skaits pārsniedz simtu; vīruss vairs nav Vaiņodes novadā

No aizvadītajā diennaktī atklātajiem kopumā 278 Covid-19 inficēšanās gadījumiem mazāk nekā puse reģistrēta Rīgā, bet inficēto skaits salīdzinoši strauji audzis arī Jūrmalā un Aknīstes novadā, bet Liepājā pēdējo divu nedēļu laikā saslimuši vairāk nekā simts cilvēki, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 117 jauni inficētie un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 1985 cilvēki.

Jūrmalā reģistrēti 16 jauni saslimušie un kopējais pēdējās divās nedēļās inficēto skaits ir sasniedzis 120 cilvēkus. Tikmēr Aknīstes novadā reģistrēti 15 jauni inficētie, 14 pēdējās dienās saslimušo kopskaitam sasniedzot 51 iedzīvotāju.

Gan Ķekavas, gan Mārupes novadā atklāti vēl 13 jauni inficētie, pēdējās 14 dienās saslimušo kopskaitam augot līdz 77 Ķekavas un 60 Mārupes novada iedzīvotājiem.

Daugavpilī reģistrēti 11 jauni inficētie un pēdējās 14 dienās saslimušo kopējais skaits pilsētā ir sasniedzis 492 iedzīvotājus. Deviņi jauni saslimušie reģistrēti Liepājā, kopējam divās nedēļās inficēto skaitam pieaugot līdz 102 cilvēkiem.

Septiņi jauni saslimušie aizvadītajā diennaktī atklāti Siguldas un Salaspils novadā, bet pieci - Babītes novadā. Virknē citu novadu aizvadītajā dienā reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Savukārt neviens jauns inficētais pēdējo divu nedēļu laikā vairs nav reģistrēts Vaiņodes novadā.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 1985, Daugavpilī - 492, Jūrmalā - 120, Krāslavas novadā - 118, Liepājā - 102, kā arī Rēzeknē - 85 iedzīvotāji.

No aizvadītajā diennaktī inficētajiem 79 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 46 vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 42 ir gan vecumā no 40 līdz 49 gadiem, gan vecumā no 60 līdz 69 gadiem. Citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī atklāti 278 saslimšanas ar Covid-19 gadījumi, savukārt seši pacienti miruši, liecina SPKC apkopotie dati.

Aizvadītajā diennaktī mirušas sešas personas, kurām bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19. Mirušie pacienti bijuši vecumā no 70 līdz 75 gadiem, no 80 līdz 85 gadiem, kā arī divas personas vecumā no 75 līdz 80 gadiem un vēl divas no 90 līdz 95 gadiem. Līdz šim Latvijā miruši 132 cilvēki, kuriem bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19.

Pagājušajā diennaktī izmeklēti 6059 Covid-19 gadījumi, bet pozitīvo testu īpatsvars bijis 4,6%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

SPKC saņēmis informāciju par vēl 42 cilvēkiem, kuri atlabuši no Covid-19. Līdz šim Latvijā inficēšanās ar Covid-19 tikusi apstiprināta kopumā 10 914 personām, bet līdz 17.novembrim izveseļojušies 1557 cilvēki.