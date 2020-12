INFOGRAFIKA: Liepājā 25 jauni Covid-19 gadījumi; saslimušo skaits aug arī Lejaskurzemes novados

Liepājā pagājušajā diennaktī fiksēti 25 jauni saslimšanas gadījumi ar Covid-19, pēdējo divu nedēļu saslimušo kopskaits vēju pilsētā šobrīd ir 226 iedzīvotāji.

Saslimušo skaits pieaudzis arī Grobiņas novadā, kur kopumā pēdējo divu nedēļu laikā ar Covid-19 saslimuši 17 cilvēki, Priekules novadā pēdējo divu nedēļu laikā ir saslimuši seši iedzīvotāji, Aizputes novadā - deviņi, Nīcas novadā - 18, bet Rucavas novadā - seši. Pāvilostas, Vaiņodes un Durbes novadā - no viena līdz pieciem gadījumiem, vēsta LETA.



Pagājušajā diennaktī Tukuma novadā reģistrēti 112 jauni saslimšanas gadījumi ar Covid-19, un pēdējo divu nedēļu saslimušo kopskaits novadā ir sasniedzis 192 iedzīvotājus, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Tradicionāli visvairāk saslimušo atklāts Rīgā un Daugavpilī. Rīgā pagājušajā diennaktī reģistrēti 397 no jaunajiem inficētajiem, un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 4205 cilvēki.

Savukārt Daugavpilī reģistrēti 117 jauni saslimušie, un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits ir 1073 pilsētas iedzīvotāji.

Daugavpils novadā reģistrēti 62 jauni inficēšanās gadījumi, 14 dienu kumulatīvajam saslimušo skaitam augot līdz 169 iedzīvotājiem, Rēzeknes novadā - 49 un pēdējo divu nedēļu saslimušo kopskaits novadā ir 183, Rēzeknē - 48, pilsētai 14 dienu kumulatīvo saslimušo skaitu sasniedzot 382 cilvēkus, bet Jēkabpilī fiksēti 42 jauni saslimšanas gadījumi, kur pēdējo divu nedēļu saslimušo kopskaits sasniedzis 289 iedzīvotājus.

Jelgavā reģistrēts 41 jauns saslimušais, turpretī Talsu novadā reģistrēti 35 saslimušie, Jūrmalā - 30, Līvānu novadā - 28, Mārupes novadā un Ventspilī - pa 20, Olaines un Preiļu novadā - pa 16, bet Madonas novadā reģistrēti 15 jauni saslimušie ar Covid-19.

Virknē citu pašvaldību pagājušajā diennaktī reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 4205, kurai seko Daugavpils ar 1073 Covid-19 saslimušajiem, Rēzeknē - 382, Jelgavā - 374, Jēkabpilī - 289, Jūrmalā - 234, Liepājā - 226, Ogres novadā - 216, bet Ventspilī ar Covid-19 pēdējās 14 dienās saslimuši 203 iedzīvotāji.

Aģentūras LETA aprēķini, kas balstās uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu novados pēc faktiskās dzīvesvietas 2019.gadā un SPKC datiem par pēdējās 14 dienās saslimušajiem Latvijas pašvaldībās, liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 601,5 gadījumi.

33 pašvaldībās šis rādītājs ir augstāks, tostarp 11 tiek pārsniegts par 50%.

Rēķinot pēdējo 14 dienu saslimušo skaitu uz 100 000 iedzīvotāju pēc pagājušajā diennaktī notikušajām izmaiņām, visaugstākais tas ir Iecavas novadā, Rēzeknē, Jēkabpilī, Daugavpilī, Dagdas, Neretas, Krustpils, Vārkavas, Aglonas, Salas un Jēkabpils novadā.

14 dienu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

Vienlaikus no pagājušajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 260 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 259 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, bet 215 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem. Citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.