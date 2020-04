Grobiņā deg malkas grēda, Liepājā bunkurā aizdegas atkritumi

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 6. aprīļa pulksten 6.30 līdz 7. aprīļa pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigāde saņēma 15 izsaukumus – 13 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem deviņi bija kūlas ugunsgrēki, vienu uz glābšanas darbiem, bet vēl viens no izsaukumiem bija maldinājums.

Vakar pulksten 20.16 VUGD saņēma izsaukumu uz Atmodas bulvāri Liepājā, kur bunkurā dega atkritumi 6m2 platībā. Pulksten 21.12 ugunsgrēks likvidēts, informē VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Anete Strazdiņa.

Naktī pulksten 1.34 tika saņemts izsaukums uz Lielo ielu Grobiņā, kur dega malkas grēda 10m2 platībā. Pulksten 2.59 ugunsgrēks likvidēts.