FOTO: Uzņēmums "Caljan" būvē jaunu rūpnīcu bijušajā "Liepājas metalurga" teritorijā

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) uzņēmums SIA "Caljan" bijušā "Liepājas metalurga" mehāniskā ceha vietā veic jaunas ražošanas un biroja ēkas būvniecību Brīvības ielā 142A, Liepājā, aģentūru LETA informēja Liepājas SEZ.

"Caljan" investīcijas būvniecībā un modernajās tehnoloģiskajās iekārtās sasniedz aptuveni 10 miljonus eiro. Jaunās ražošanas telpas ļaus uzņēmumam dubultot ražošanas jaudu un radīt aptuveni 50-60 jaunas darbavietas. Plānots, ka jaunās ražošanas telpās ekspluatācija nodos šā gada septembrī, vēsta LETA.

"Caljan" nomātās telpās Liepājas Biznesa centrā Kapsēdes ielā strādā no 2006.gada. Uzņēmums ražo specializētus konveijerus loģistikas nozarei, no kuriem lielākā daļa ir teleskopiskie konveijeri pasta sūtījumiem. Viens no lielākajiem klientiem ir ASV kompānija "Amazon". Ja sākotnēji ražošana bija veidota ar jaudu, lai saražotu 30 konveijerus mēnesī, tad šobrīd tiek saražoti 100, un pieprasījums aug.

"Caljan" izpilddirektors Gatis Dradeika atzīst, ka arī Covid-19 pandēmijas laikā uzņēmums strādā ar pilnu jaudu. "Grūti pateikt, kā pandēmija ietekmēs 2020.gada uzņēma darbības rezultātus. Prognozējam, ka būs samazinājums, bet plāns ir ļoti optimistisks. Ir klienti, kas samazina ieguldījumus un atbilstoši - arī pasūtījumus, bet ir klienti, kas gluži pretēji - palielina," norāda Dradeika.

"Caljan" nodrošina pilnu procesu no konveijeru projektēšanas līdz gatavam produktam, un 99,54% no visas saražotā tiek eksportēts. Galvenie eksporta virzieni ir Eiropas Savienība un ASV. Uzņēmums patlaban nodarbina 190 liepājniekus, kas ir par 28 vairāk nekā 2019.gada nogalē, un turpina palielināt darbavietu skaitu. Līdz ar darbības uzsākšanu jaunajās ražošanas telpās Brīvības ielā darbavietu skaits varētu pieaugt līdz pat 250.

2019.gada augustā "Caljan" noslēdza divus ieguldījumu līgumus ar Liepājas SEZ pārvaldi par kopējo summu deviņi miljoni eiro un līgumu par apbūves tiesībām nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 142A, Liepājā. Dradeika skaidro, ka uzņēmums savas darbības 13 gadu laikā Liepājā ir pāraudzis esošo telpu apjomu Liepājas biznesa centrā Kapsēdes ielā.

"Jau kādu laiku pētījām iespējas Liepājā uzcelt pašiem savu rūpnīcu, kas būtu pielāgota tieši mūsu specifiskajām vajadzībām gan izmēru, gan telpu plānojuma ziņā. Novērtējot vecā "Liepājas metalurga" mehāniskā ceha priekšrocības, nolēmām to iegādāties un pārbūvēt - tam ir izdevīga atrašanās vieta, pieejama nepieciešamā infrastruktūra, kā arī ēkas konstrukcijas ir ļoti labā stāvoklī," skaidro Dradeika.

Jaunajās telpās uzņēmums plāno dubultot savu ražošanas jaudu ar domu, ka kādam noteiktam laikam šis izaugsmes un attīstības solis būs pietiekams. Dradeika uzsver, ka uzņēmums Liepājā jūtas komfortabli, novērtējot biznesa vides kvalitāti un stabilās metālapstrādes un mašīnbūves tradīcijas.

"Mehāniskā ceha pārtapšana par mūsdienīgu konveijeru ražotni aizsākās pirms vairāk nekā diviem gadiem. Šis darījums pierādīja, ka bijušajā "Liepājas metalurgā" var ienākt jauna, mūsdienīga ražotne un bija kā katalizators gan nodomu protokola parakstīšanai, gan pirkuma līguma noslēgšanai par teritoriju iegādi. Šobrīd strādājam pie nākamajiem Investīciju projektiem "Liepājas metalurga" teritorijā, kurus drīz prezentēsim, un sagaidām tik pat veiksmīgu sadarbības turpināšanos," piebilst Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks attīstības jautājumos Uldis Hmieļevskis.

Liepājas SEZ pārvalde aktīvi turpina strādāt, lai īstenotu nodomu par Liepājas Industriālā parka izveidi saskaņā ar 2018.gada 23.augustā noslēgto nodomu protokolu, kuru noslēdza Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Liepājas pilsētas dome, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, un 2019.gada 25.septembrī noslēgto pirkuma līgumu, ar kuru Liepājas SEZ pārvalde iegādājās 10 nekustamos īpašumus bijušajā "Liepājas metalurga" teritorijā no AS "Citadele Banka" un SIA "Hortus RE" ar kopējo platību 60,6 hektāri. Apvienojot ar jau esošajiem pašvaldībai piederošajiem zemes gabaliem, kopējā Liepājas Industriālā parka platība sasniegs 120 hektārus.

2019.gadā "Caljan" nodarbināja 162 darbiniekus, strādāja ar 22,9 miljonu eiro apgrozījumu, eksportējot 99,54% no saražotās produkcijas. Nodokļos "Caljan" 2019.gadā samaksāja 1,36 miljonus eiro. 2019.gadā uzņēmums investējis 94 253,81 eiro, tostarp 48 311,81 eiro modernajās tehnoloģijās.

"Caljan" ir Dānijas uzņēmuma "Caljan Rite-Hite" meitasuzņēmums ar ASV kapitālu, kas Liepājā strādā no 2006.gada. Uzņēmums ir ieguvis Liepājas SEZ kapitālsabiedrības statusu un darbojas "Liepājas biznesa centra" teritorijā Kapsēdes ielā 2. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 2846 eiro.