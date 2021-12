FOTO: Topošā "EB Liepāja" ražotne Karostas Industriālajā parkā svin Spāru svētkus

Ceturtdien, 2. decembrī, Liepājā Spāru svētkus svinēja topošajā SIA “EB Liepāja” rūpnīca, kas ražos nenoņemamās veidņu sistēmas būvniecībai. Ražotnes projektēšana tiks uzsākta 2020. gada martā, bet būvniecība 2021. gada augustā. Tā būs jau ceturtā ražotne Karostas Industriālā parka teritorijā, bet pirmā kurā tiek atjaunota un iekļauta vēsturiskā Karostas apbūve, portālu "ReKurZeme" informē Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Tradicionāli Spāru svētki ir brīdis, kad būves īpašnieki un celtniecības darbu pasūtītāji izsaka atzinību projektētājiem, būvuzraugiem un celtniekiem par līdz šim paveikto darbu un ēkas augstākajā punktā būvnieki uzceļ vainagu, bet pasūtītājs gādā par cienastu. Kā norādīja SIA “EB Liepāja” valdes loceklis Māris Pētersons, esam gandarīti, ka par mājvietu savai jaunai rūpnīcai izvēlējamies tieši, Liepāju un Karostas Industriālo parku. “Tā noteikti ir pārdomātā loģistikas infrastruktūra, kas ļaus gan ērti piegādāt izejmateriālus, gan arī nosūtīt saražoto produkciju. Mēs noteiktu nebūtu šeit, ja nebūtu pašvaldības un Liepājas SEZ pārvaldes atbalstošās attieksmes un līdzdalības projekta īstenošanā. Mums ir paveicies ar ģenerāluzņēmēju, kas nodrošina, lai būvniecības process notiek raiti, bez aizķeršanās, kvalitatīvi un plānotajā laika grafikā, lai varam jau nākamajā vasarā ražotni nodot ekspluatācijā”.

Topošās ražotnes ģenerālbūvnieks ir Liepājas uzņēmums SIA firma UPTK, kuras vadītājs Zigurds Kirhners atzīst, ka šis jau ir otras objekts, ko pēdējā gada laikā uzņēmums būvē Karostā. Vasarā pabeigta graudu noliktava LSEZ SIA “BTC”, bet šobrīd top ražotne Zemgales ielā. “Tas ir izaicinājums. Pirmkārt jau vēsturisko ēku iekļaušana jaunā ražošanas ēkā, otrkārt straujais būvmateriālu cenu kāpums un vēl pandēmija, bet mēs tiekam galā.”

Arhitekts Gundars Vīksna jaunās ražotnes būvprojektā ir integrējis Karostas vēsturisko apbūvi. Viena no Turaidas ielas mājās piedzīvo savu renesansi, bet otrai tiek saglabāta fasādes daļa, kas savienojas ar 5000 kvadrātmetru plašajām ražošanas telpām. Liepājas SEZ valdes priekšsēdētājs Uldis Sesks uzsvēra, ka Liepāja vienmēr ir bijusi rūpniecības pilsēta un vienmēr ir cienījusi kultūrvēsturiskās vērtības, kas lieliski apvienojas jaunajā ražotnē. “Karostas vēsturiskā apbūve savienojumā ar moderno rūpniecību. Pagātnes un nākotnes sinerģija”.

SIA “EB Liepāja” līdz ar jauno rūpnīcu plāno Latvijā ieviest ražošanā jaunu celtniecības tehnoloģiju – nenoņemamo veidņu sistēmu izgatavošanu, kas top sadarbībā ar Austrijas partneri VST group. Šo būvkonstrukciju ražošana nodrošina augstāku nesošo konstrukciju kvalitāti un ātrākus būvniecības tempus, kā arī zemāku pašizmaksu. Izmantojot videi draudzīgu tehnoloģiju un materiālus, plānots, ka aptuveni 60-70% no ēku būvniecībai nepieciešamajām nesošajām konstrukcijām būs iespējams saražot rūpnīcā – vidē, kas nav atkarīga no laikapstākļiem. Jaunā ražotne plāno lielākā daļu no saražotās produkcijas eksportēt un nodrošināt 35-40 jaunas darbavietas.