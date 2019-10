FOTO: Sumina Liepājas vēstnešus

Otrdien, 29. oktobrī, neformālā gaisotnē Liepājas mākslas galerijā "Romas dārzs" tika sumināti Liepājas vēstneši un vairāki desmiti kultūras, atpūtas, sporta un aktīva dzīvesveida uzņēmumi, kas piedalījās šovasar notikušajā pilsētas reklāmas kampaņā “Izvējojies Liepājā!”.

Vislabāk mūsu pilsētu izrādīt viesiem var paši liepājnieki, tādēļ 2019. gada tūrisma sezonā Liepājas pilsēta aicināja iesaistīties iedzīvotājus, kuri bija gatavi iepazīstināt viesus ar labākajām atpūtas un izklaides iespējām pilsētā. Atklātā konkursā ikvienam bija iespēja kļūt Liepājas vēstnesi un septiņiem pretendentiem tika sniegta tāda iespēja. Ciemos tika aicināti iedzīvotāji no visas Latvijas, kurus uzņēma liepājnieki un trīs dienu garumā pilsētas viesus iepazīstināja ar plašo atpūtas piedāvājumu un parādīja labāko, ko var izbaudīt nedēļas nogalē Liepājā, informē Liepājas pašvaldība.

“Šī gada Liepājas tūrisma sezonas kampaņa bija atšķirīga no citām reizēm – mēs aicinājām viesus ciemos nevis ar reklāmas video klipiņiem vai tūrisma bukletiem par Liepājas viesmīlību, bet aicinājām iesaistīties pašus liepājniekus. Aicinājām kļūt par Liepājas vēstnešiem un pašiem parādīt savu pilsētu. Vislabāk Liepāju var parādīt tikai paši liepājnieki, kas šajā pilsētā dzīvo, strādā, atpūšas, audzina bērnus un izjūt šo pilsētu kā savējo. Kas zina labākās vietas, ko apskatīt, kur atpūsties, kur sportot vai baudīt kultūru. Vairāk nekā 100 cilvēki bija iesaistīti šajā kampaņā, lai parādītu Liepājas viesmīlīgumu – gan paši vēstneši, gan dažādas organizācijas, viesnīcas, restorāni, izklaides, sporta un atpūtas vietas. Paldies visiem, kas atsaucās šai iecerei un kopīgiem spēkiem mums ir izdevies parādīt savu pilsētu tā, kā neviena pilsēta Latvijā to vēl nebija darījusi. To redzam arī pēc viesu skaita, jo saskaņā ar oficiālajiem statistikas datiem šogad pirmajā pusgadā tūristu skaits pieaudzis kopumā par gandrīz 10%, ārzemnieku skaits pat par 22%, savukārt pavadīto nakšu skaits pieaudzis par gandrīz 18%,” atzinīgi vērtē Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Uldis Sesks.

Par Liepājas vēstnešiem 2019. gadā sezonā kļuva Annija Vētra un Oskars Tērauds, kas iepazīstināja Annu un Aivu no Dobeles ar pilsētas sportiskāko pusi, pie Liepājas valsts 1. ģimnāzijas 8. klases skolnieka Ralfa Jēkabsona ciemojās Pārsla un viņas dēls Artūrs no Kandavas, sportiskie liepājnieki Marta Toode-Pusaudze un Vairis Pusaudzis Gatim un Agnesei no Olaines parādīja Liepājas aktīvās atpūtas iespējas, jauniete Kristiana Anna Bumbiere Ričardu no Saulkrastiem iepazīstināja ar labāko, ko vēju pilsētā var darīt jaunā paaudze, Andris Lanka un Gunita Lanka ar ģimeni ielūdza rīdzinieku Līgas un Mārtiņa trīs bērnu ģimeni uz aizraujošu nedēļas nogali Liepājā, žurnāliste Monta Glumane sarūpēja neaizmirstamu nedēļas nogali piecām draudzenēm no Garkalnes novada un Inguna Eņģele iepazīstināja Violu un Anitu no Rīgas ar mūsu pilsētas kultūras dārgumiem.