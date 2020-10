Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra senioru deju kolektīvs “Sidrabvilnis” sestdien, 10. oktobrī, Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē savu jubileju svinēja ar koncertu “10 gadus uz viļņa”.

Jubilejas reizē “Sidrabvilnis” kopā ar saviem draugiem no dažādu Latvijas novadu senioru deju kolektīviem izdejoja krāšņu koncertu, atsaucot atmiņā gan savas pirmās dejas, kas sākotnējā sastāvā dejotas pirms desmit gadiem, gan ļaujot skatītājiem novērtēt arī jaunapgūtos deju soļus.

Kopā ar liepājniekiem – Ingrīdas Lūkas vadīto SDK “Sidrabvilnis” un VPDK “Kvēle” - koncertā piedalījās senioru deju kolektīvi “SenKurzeme” (vadītāja Indra Zarāne) no Ventspils, “Druvas seniori” (vadītājs Kārlis Ērglis) no Saldus pagasta Druvas, “Trumpe” (vadītāja Ingrīda Lūka”) no Durbes novada Lieģiem, “Ziemeļblāzma” (vadītāja Gundega Prancāne) un “Sendancis” (vadītājs Viesturs Virza) no Rīgas.

Kolektīva vadītāja Ingrīda Lūka apliecina, ka senioru deju kolektīvam “Sidrabvilnis” viss ir pa spēkam: “Mūsu gribasspēks, enerģija, dullums un spars ved mūs uz priekšu! Ja kāds vēlas mums pievienoties, laipni gaidām savā kolektīvā!”.