FOTO: Putni Liepājā baros pulcējas pie Kalpaka tilta; ornitologi aicina nebarot

Šajās aukstajās dienās gan gulbji, gan pīles baros pulcējas Liepājā pie Kalpaka tilta, kur tos iecienījuši barot pastaigu cienītāji. Putni jau ir pārbaroti, norādīja kāds portāla apmeklētājs.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina sabiedrību atturēties no ūdensputnu barošanas, lai šie putni nepierastu pie kādas konkrētas vietas, paļaujoties uz barības pieejamību un kavējoties doties barības meklējumos uz citām ūdenstilpēm.

Latvijas Ornitoloģijas biedrības komunikācijas speciāliste Kitija Balcare norāda, ka tas, ka cilvēki gulbjus bieži baro, ir tos pieradinājis, ka no cilvēka var dabūt barību, taču tā nav izšķiroša gulbja izdzīvošanai. Labāk izvairīties no gulbju barošanas, veicinot to ātrāku pārcelšanos uz vietu, kur tie var sameklēt sev dabisko barību.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība atgādina, ka ziemā gulbji un citi ūdensputni bieži mēdz atpūsties uz ledus, īpaši gadījumos, kad blakus ir neaizsalis ūdens laukums. Līdz ar to gulbim, kurš atrodas uz sniega vai ledus un nav acīmredzami savainots, un citiem savvaļas putniem nav nepieciešama cilvēka vai glābēju palīdzība.

Šogad šķīlušies gulbji ziemā vēl ir pelēkbrūni, taču tie vairs nav mazuļi, kas nespētu par sevi parūpēties.