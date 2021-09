FOTO: Pārsteidz Liepājas sakoptāko namu un dārzu konkursa rezultāti

Piektdien, 3. septembrī, Liepājā sakoptāko namu konkursa žūrijas pārstāvji apbalvoja šā gada konkursa laureātus trīs vērtējumu kategorijās. Par laureātiem iestāžu/uzņēmumu/sabiedrisko ēku grupā šogad atzīti trīs, daudzdzīvokļu ēku grupā - divi, privātmāju grupā – pieci pretendenti, portālu "ReKurZeme" informē Liepājas Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

"Es ļoti labi zinu, ka ziedošs dārzs vai sakopta teritorija nerodas vienā dienā – tas ir ilgstoša, pacietīga un neatlaidīga darba rezultāts. Pateicoties daudzu liepājnieku uzņēmībai un ieguldītajiem resursiem, soli pa solim pieaug atjaunoto daudzdzīvokļu māju un labiekārtoto mikrorajonu pagalmu skaits, pamazām jaunu pievilcību iegūst vēsturiskā apbūve, paplašinās apstādījumi, mazo arhitektūras formu un citu pievilcīgu elementu klātbūtne pilsētvidē. Katra sakopta privātmāja, pagalms, daudzdzīvokļu nams vai uzņēmums ļauj mūsu pilsētu ieraudzīt veidā, kas vairo pašapziņu un dara mūs lepnus par to,” sveicot konkursa laureātus, norāda Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.

Kā ik gadu, sakopto namu un ap tiem esošo teritoriju apsaimniekotāji vai īpašnieki saņēma īpašu, pie ēkas sienas piestiprināmu atzinības plāksnīti, ar uzrakstu “2021” pilsētas karoga krāsās un Liepājas karogu, Apliecību par šā nosaukuma iegūšanu, kā arī katrs vēl 50 tulpju sīpolus, trauku ar medu, saldus un sāļus pīrāgus – tas viss klūgu grozā, ko savām rokām darinājuši Neredzīgo biedrības Liepājas nodaļas meistari.

Žūrija izvēlējās divām privātmājām piešķirt arī veicināšanas balvu – Apliecību un grozu ar tulpju sīpoliem un cienastu.

Katru gadu vasaras nogalē notiek pilsētas sakoptāko namu izraudzīšanās un vērtēšana. Šis ir laiks, kad namu īpašnieki, apsaimniekotāji vai iedzīvotāji redz uzplaukstam krāšņumu pie savām mājām. Konkursa mērķis ir izcelt un godināt viņus par skaistumam un sakoptībai veltītajām pūlēm, laiku un naudu.

Kopumā šogad vispirms tika apkopta informācija par 55 sakoptiem namiem, vērtēti 40 (daļa no pieteiktajiem objektiem tomēr nav nodoti ekspluatācijā vai tur notiek būvdarbi), bet apbalvošanai atlasīti pavisam 12 sakopti objekti.

Kaimiņu pieteiktos vai žūrijas locekļu pamanītos skaistākos namus un teritorijas žūrija vērtēja pēc konkursa nolikumā apstiprinātajiem kritērijiem: sakoptība kopumā, mazo arhitektūras formu tehniskais stāvoklis, apstādījumu un labiekārtojuma kvalitāte, visu arhitektūras elementu un teritorijas stilistiskā vienotība, ideja un izmantoto materiālu oriģinalitāte u.c.

“Mums ir daudz namu un teritoriju ar savu raksturu, košumu, savdabību. Dažreiz, lai gan grūti, ir vērts piebremzēt mūsu ikdienas steigu un paskatīties uz šo bagātību it kā no malas. Konkurss ir veids, kā varam izmainīt ierastos skatupunktus. Šā gada vērtējuma rezultāti noteikti pārsteidza un iepriecināja pašus laureātus. Un par to ir vislielākais gandarījums,” saka konkursa žūrijas komisijas priekšsēdētājs, Domes izpilddirektora vietnieks Didzis Jēriņš.

UZZIŅAI

SAKOPTĀKO NAMU 2021. GADA KONKURSA LAUREĀTI

Iestādes/uzņēmumi

1. Radio iela 12/14, SIA Veites zobārstniecības kabinets

2. Ūdens iela 29, Veikals “Siltumtehnika Liepāja”

3. Dūņu iela 4, LSEZ SIA Lesjofors Springs



Daudzdzīvokļu ēkas

1. Apšu iela 25

2. Baterijas iela 21A

Privātmājas

1. Republikas iela 1

2. Kalna iela 3

3. Klaipēdas iela 71

4. Virgas iela 11

5. Nīcas iela 29

Veicināšanas balvu ieguvēji

1. Ploču iela 15 (privātmāja)

2. Piestātnes iela 5/2 (divu dzīvokļu māja)