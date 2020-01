FOTO: Par Liepājas izglītības nozares attīstības izaicinājumiem nosaka kvalitātes un pedagogu kompetenču celšanu

Par Liepājas izglītības nozares attīstības izaicinājumiem nosaka izglītības kvalitāti, rindu mazināšanu bērnudārzos, pedagogu kompetenču celšanu, labu speciālistu trūkuma mazināšanu un sporta infrastruktūras pie izglītības iestādēm attīstīšanu, aģentūru LETA informēja Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Šodien kopā sanāca pirmā Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes tematiskās darba grupas "Izglītība" dalībnieki. Vairāk nekā 40 eksperti apzināja esošos pilsētas izaicinājumus un sniedza pirmos ieteikumus un priekšlikumus nozares attīstībai, vēsta LETA.

Izglītības darba grupu vada Liepājas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere, kuras vadībā tika izveidota tematiskā darba grupa. Savām idejām un priekšlikumiem šodien dalījās gan uzņēmējdarbības pārstāvji, gan pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieki, nevalstiskā sektora, organizāciju, gan dažādu līmeņu izglītības speciālisti.

"Paldies ikvienam speciālistam, kurš šodien dalījās savā pieredzē, veltīja laiku un sniedza savas idejas un redzējumu Liepājas izglītības nozares attīstībai. Klātesošie apstiprināja seno patiesību, ka ir svarīgi dalīties pieredzē un veidot starpnozaru sadarbību, jo tikai tā iespējams nonākt pie labākā iespējamā rezultāta," sacīja Izglītības pārvaldes vadītāja Niedre-Lathere.

Vairāk nekā četru stundu laikā eksperti diskutēja un meklēja veidus, kā attīstīt Liepājas izglītības nozari. Tikšanās sākumā attīstības un izglītības pārvaldes vadītāji iepazīstināja ar Liepājas izglītības kopējo piedāvājumu un būtiskākajiem ekonomikas datiem. Pēc tam speciālisti vairāku stundu garumā diskutēja un meklēja konkrētus risinājumus un sniedza priekšlikumus izglītības nozares attīstībai.

Freidenfelde norādīja, ka pirmās idejas ir apkopotas un tās tālāk apstrādās pašvaldības Attīstības pārvaldes speciālisti, lai sāktu veidot Attīstības programmas pirmo redakciju.

Kā lielākie izaicinājumi Liepājas izglītības nozarē tika minēti: izglītības kvalitāte visos līmeņos, īpaši augstākajā izglītībā, rindas bērnudārzos, pedagogu kompetence, cilvēkresursi, tajā skaitā labu speciālistu trūkums, sporta infrastruktūra pie izglītības iestādēm. Tāpat tika minēta nepieciešamība pēc aktīvākas un ātrākas sadarbības starp vietējiem uzņēmējiem un izglītības iestādēm, lai var prognozēt kādas profesijas jauniešiem jāmāca, kas būs nepieciešamas tirgū, pauda Freidenfelde.

Pašvaldība atgādina, ka iedzīvotāji viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt: elektroniski, sūtot uz e-pastu "attistiba@liepaja.lv", rakstiski, adresējot Liepājas pašvaldības Attīstības pārvaldei, klātienē Liepājas pašvaldības Attīstības pārvaldē, Rožu ielā 6, 149.kabinetā, no pirmdienas līdz piektdienai, iepriekš piezvanot, un klātienē Liepājas Latviešu biedrības nama plānošanas telpās pirmdienās no plkst.15 līdz 18 un piektdienās no plkst.12 līdz 16.

Publiskā apspriešana ar iedzīvotājiem pilsētas mikrorajonos notiks šī gada augustā.

Nākamā darba grupa par tēmu "Kultūra" kopā sanāks otrdien, 14.janvārī, plkst.10 Rožu laukumā 5/6, bijušajās tūrisma biroja telpās.