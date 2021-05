FOTO: Par godu Latvijas pirmajam iekšlietu ministram Liepājā atklāta Miķeļa Valtera iela

Piektdien, 7. maijā svinīgā gaisotnē atklāta Miķeļa Valtera iela Liepājā, tādejādi godinot viņa ieguldījumu Latvijas valsts tapšanā un atzīmējot Liepāju kā Miķeļa Valtera dzimto pilsētu. Turpmāk Peldu ielas posms no Hika ielas līdz Kūrmājas prospektam, kā arī gājēju ceļš starp Gulbju dīķi un peldu iestādi tiks dēvēts par Miķeļa Valtera ielu, portālu "ReKurZeme" informē Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldes Sabiedrisko attiecību vadītāja Katrīna Vectirāne.

Miķeļa Valtera dzimšanas dienā, šaurā lokā, klāt esot M. Valtera ģimenei, Liepājas pilsētas vadībai, Iekšlietu ministrijas un Latvijas Valsts prezidenta kancelejas pārstāvjiem simboliski atklāta pārdēvētās ielas nosaukuma plāksne. Lēmums par jaunatklāto ielu tika aktualizēts saistībā ar Latvijas Valsts prezidenta kancelejas aicinājumu pārdēvēt kādu no Liepājas ielām pirmā Latvijas Republikas iekšlietu ministra, liepājnieka Miķeļa Valtera vārdā. Peldu ielas posms no vairākiem piedāvājumiem izvēlēts kā piemērotākais, lai godinātu valstsvīra piemiņu. Jaunais ielas nosaukums turpmāk parādīsies koncertdārza “Pūt, vējiņi!”, kafejnīcas “Parka paviljons”, atpūtas un izklaides centra “Dzintara boulings”, kā arī peldu iestādes jeb tā saucamās “vannu mājas” adresēs.

Miķelis Valters dzimis Liepājā 1874. gada 7. maijā. Audzis, skolojies, strādājis Liepājā un vadījis Latvijas valsti brīdī, kad par galvaspilsētu tika iecelta Liepāja. Viņš bija Latvijas pirmais iekšlietu ministrs, politiķis, diplomāts, žurnālists un literāts. M. Valteram bija nozīmīga loma Latvijas neatkarības idejas formulēšanā un valsts dibināšanā. M. Valters līdzdarbojies Satversmes izstrādē, bijis viens no Latvijas Universitātes dibinātājiem, vēlāk spoži pārstāvējis Latviju diplomātiskajā darbā un arī trimdā darbojies Latvijas valsts un tautas labā. No 1919. gada oktobra Miķelis Valters bija diplomātiskais pārstāvis Itālijā, no 1921. gada novembra – arī nerezidējošais ministrs Spānijā un Portugālē. M. Valters bijis ārkārtējais sūtnis un pilnvarotais ministrs arī Francijā, Polijā, Ungārijā, Beļģijā un Luksemburgā, kā arī ģenerālkonsuls Karalaučos.

Miķelis Valters miris 1968. gada 27. martā, apbedīts Nicā, Francijā. 2020. gada 23. septembrī pārapbedīts Rīgā, Meža kapos. Nicas kapavietas piemiņas plāksni M. Valtera tuvinieki nodeva dāvinājumā Liepājas muzejam.

Liepājnieki un pilsētas viesi līdz pat 7. maija vakaram aicināti doties pastaigā pa jaunatklāto Miķeļa Valtera ielu, kur ir iespējams uzzināt interesantus faktus par Latvijas pirmā iekšlietu ministra dzīvesgājumu, kā arī noklausīties M. Valtera literāro darbu audio ierkastus.