FOTO: Liepājas Pētertirgū sāk svinēt Pēterdienu

No otrdienas, 29. jūnija, līdz 4. jūlijam Liepājas Pētertirgū tiks atdzīvināta Pēterdienu noskaņa, portālu "ReKurZeme" informē organizatoru pārstāve Madara Pilipa-Matisone.

Nedēļas garumā bez maksas varēs atpūsties, izklaidēties, iegūt jaunas zināšanas un nebijušu pieredzi vienlaikus ar iepirkumu veikšanu.

Pēterdienās tirgus tiek pārvērsts par daudznozīmīgu kultūrvidi, kur apmeklētāji var baudīt svētku atmosfēru, iepazīt vēsturi caur fotogrāfijām, mūziku un dekorācijām. Svētku nedēļa tiek plānota kā atskats uz 20. gadsimtu Liepājas vēsturē no Pētertirgus skatpunkta.

Šajā svētku nedēļā Pētertirgus skārnis tiek bagātīgi pusķots ar smaržīgām zaļumu vijām, daudzskaitlīgām meijām un simtiem karodziņu, ko nodrošinās SIA Sapņu pietura meistaru rokas.

"Pētertirgus skārnī būs iespējams iepazīties ar vēsturiskām fotogrāfijām no pagājušā gadsimta, kas atlasītas no Liepājas muzeja krājuma, Liepājas kolekcionāru Guntara Zariņa, Airas Klampes privātklekcijām un vietnes Zudusī Latvija. Būs iespēja novērtēt 100 gadīgu šokolādes kūkas recepti un uzzināt pēc kādas receptes pagatavoja ledus kafiju 1932. gadā. Receptes atlasītas no Liepājas muzeja krājuma un liepājnieces Aldas Škuburas privātkolekcijas," stāsta Madara Pilipa-Matisone.

Jūnija garumā Pētertirgus apmeklētāji bija aicināti piedalīties fotokonkursā, par skaistāko fotogrāfiju, kas atspoguļo pārdomātu iepirkšanos. Foto jāsūta info@petertirgus.lv līdz 4. jūlijam. Šī iniciatīva ir ar mērķi mazināt vienreizēja iepakojuma izmantošanu ikdienā un veicināt iepirkšanās paradumu maiņu pircēju vidū. Fotokonkursa balvas nodrošina SIA Pētertirgus un Liepājas dome.

Lai iedvesmotu Pētertirgus apmeklētājus, radīts īss video, kas rāda 3 vienkāršus pārdomātas iepirkšanās soļus: iepirkumu saraksts, mājās sagatavota tara un iepirkumu groziņš vai soma.

Projekts tapis biedrības “kultūrBĀKA” paspārnē un ieguvis finansējumu Liepājas Kultūras pārvaldes rīkotajā projektu konkursā. Līdzfinansētājs un atbalstītājs gan finansiālā, gan emocionālā ziņā - SIA Pētertirgus, administrācija un nomnieku kolektīvs.