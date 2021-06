FOTO: Liepājas lidostā apmāca jaunos pilotus un gaisa kuģu mehāniķus

Liepājas lidostas kā nozīmīga Liepājas SEZ un pilsētas kvalitatīvas uzņēmējdarbības vides neatņemama daļa aktīvi darbojas arī pandēmijas apstākļos. Jau trešo gadu Liepājas lidostu par savu bāzes vietu sauc nacionālās aviokompānijas “airBaltic” meitasuzņēmuma “airBaltic Training” Pilotu akadēmija. Ikdienas debesīs virs Liepājas var redzēt ne tikai mācību lidmašīnas, bet lidostā savas praktiskās iemaņas gūst gaisa kuģu mehāniķi, kas savu arodu apgūst Liepājas Valsts tehnikumā, informē Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Pilotu akadēmija savu darbību Liepājas lidostā uzsāka pirms trīs gadiem un kā skaidro “airBaltic” izpilddirektors Kristaps Lapsa, tad tas esot bijis likumsakarīgs lēmums. “Šeit bija svaigi renovēts lidlauks, piemērots mūsu vajadzībām, tāpēc Liepāja bija dabiska izvēle no visām Latvijas lidostām. Tā nav tik intensīvi noslogota ar komercaviāciju, un var ļoti viegli, operatīvi notikt mācību lidojumi. Ļoti liela pretimnākšana no Liepājas pašvaldības, no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes un no lidostas puses. Cik var, tik visi palīdz.”

Pilotu akadēmiju absolvējuši jau aptuveni 20 studenti, un šobrīd mācās 80 jaunieši ne tikai no Baltijas, bet arī Somijas, Vācijas, Itālijas un vairākām citām valstīm. Tuvāko gadu laikā aviokompānija plāno palielināt floti, līdz ar to kopējais nepieciešamais pilotu skaits tiek prognozēts ap 500. Tāpat arī mācību gaisa kuģu skaitu paredzēts palielināt līdz 10, un uzņēmums nākotnē Liepājas lidostā plāno būvēt administrācijas telpas un vēl divus angārus lidmašīnu apkopei.

Pirmais angārs, ieguldot aptuveni 800 tūkstošus eiro, Liepājas lidostā tika uzcelts pagājušajā gadā un šobrīd tajā jau notiek ne tikai mācību lidmašīnu, bet arī privātu īpašnieku gaisa kuģu remonts un tehniskā apkope, jo uzņēmums saņēmis nepieciešamās atļaujas “Diamond aircraft” lidaparātu garantijas un pēcgarantijas darbu veikšanai. Angārs ir arī prakses vieta topošajiem lidmašīnu mehāniķiem. Pagājušā gada septembrī Liepājas Valsts tehnikumā pēc uzņēmuma “airBaltic Training” ierosinājuma tika izveidota jauna, nekur citur Latvijā nepiedāvāta mācību programma “Gaisa kuģu mehāniķis”.

Mācības jaunajā programmā gan valsts tehnikumā, gan Liepājas un Rīgas lidostā šobrīd kopumā apgūst 10 audzēkņi, un šogad tehnikumā jau plānots uzņemt nākamo kursu, piedāvājot šo profesiju apgūt gan vidusskolas, gan pamatskolas absolventiem.

Agris Ruperts, Liepājas Valsts tehnikuma direktors: “Šādas profesijas speciālistu sagatavošana Latvijā – tas ir unikāls produkts, līdz ar to praktiski iesaistīti visi cilvēki Latvijā, kas saistīti ar aviāciju. Visi labprāt palīdz, ir ieinteresēti. Puišiem, manuprāt, ir vienreizīgi paveicies ar visām tām iespējām, ko piedāvā jomas pārstāvji.”

Jaunu audzēkņu uzņemšana šogad paredzēta arī Pilotu akadēmijā. Aviācijas nozarē strādājošie redz, ka darba nākotnē netrūks ne jaunajiem pilotiem, ne mehāniķiem. Savukārt Liepājas lidostai šie uzņēmuma “airBaltic Training” plāni iezīmē vienu no attīstības virzieniem.