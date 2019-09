FOTO: Liepājas Latviešu biedrības namā jāsteidz noteikt, kura būs dāliju karaliene

Piektdien, 20. septembrī, Liepājas Latviešu biedrības namā tika atklāta dāliju ziedu izstāde, kas būs apskatāma līdz svētdienai.

Šoreiz krāšņās dālijas uz izstādi ir atceļojuši no kolekcionāres Helgas Ancānes, kolekcionāru Jutas un Maigura Strīķu, kā arī selekcionāra un kolekcionāra Aivara Baroniņa gādīgi lolotajiem dārziem.

Visu trīs dienu garumā izstādes apmeklētāji būs aicināti ne tikai aplūkot dažādās un krāšņās ziedu šķirnes, bet arī piedalīties balsošanā, kurā ikviens klātesošais varēs atdot savu balsi un izvēlēties šķirni, kas pelnījusi titulu – Liepājas 2019. gada dāliju karaliene.

Dāliju ziedu izstāde apskatāma:

20. septembrī no 12:00 – 20:00

21. septembrī no 10:00 – 20:00

22. septembrī no 10:00 – 20:00